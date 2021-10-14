İstanbul'da korkunç kaza! TIR otomobilin üzerine devrildi

Beykoz, Kuzey Marmara Otoyolu'nda beton blok yüklü İSKİ'ye ait kamyon, otomobilin üstüne devrildi.Otomobil sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis sevk edildi.Ekipler, otomobildeki kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.Ekipler, kamyonu, otomobilin üzerinden kaldırdı. Otomobildeki sürücünün öldüğü tespit edildi.Araçtaki kişinin cesedi çıkarıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.