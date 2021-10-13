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HES Uygulaması Çöktü Mü? HES Uygulaması Neden Açılmıyor?

HES uygulamasında yaşanan erişim sorunu nedeniyle çoğu kullanıcı şikayet oluşturmaya başladı. Peki HES Uygulaması Çöktü Mü? HES Uygulaması Neden Açılmıyor? HES uygulamasında neden girilmiyor? İşte yanıtı…

Ekleme: 13.10.2021 - 17:08 Güncelleme: 13.10.2021 - 17:32 / Editör: Ozge Selin
HES Uygulaması Çöktü Mü? HES Uygulaması Neden Açılmıyor?
HES uygulaması, pandeminin hayatımıza girmesiyle büyük bir öneme sahip hale geldi. Koronavirüs nedeniyle hayatımıza giren Hes Kodu, HES uygulaması üzerinden alınabiliyor. Ayrıca koronavirüs hastalığına dair çoğu bilgi HES uygulamasında yer alıyor. Ancak HES uygulamasında yaşanan erişim sorunu kullanıcıların karşısına çıktı. Uygulamaya giremeyen çoğu kullanıcı “HES Uygulaması Çöktü Mü? HES Uygulaması Neden Açılmıyor?” sorularına yanıt aramaya başladı. Peki HES uygulaması çöktü mü?

HES Uygulaması Çöktü Mü?

HES Uygulaması Çöktü Mü?


Koronavirüsle mücadele sürecinde hayatımıza giren HES kodu ve HES uygulaması artık çoğu kişi için büyük önem taşıyor. Ancak bugün uygulamaya giren kullanıcılar 'Geçici olarak işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.' uyarısıyla karşılaşınca Hayat Eve Sığar uygulamasının çöktüğünü düşündü.

HES Uygulaması Ne Zaman Düzelecek?


HES uygulamasında yaşanan soruna dair henüz bir açıklama gelmedi. Uygulamada hala erişim sorunu yaşanırken Sağlık Bakanlığı bir açıklama yapmadı.

HES uygulaması çöktü mü

'İnternet Bağlantısı Bulunamadı' Uyarısı Nedir?


Bazı kullanıcılar uygulamaya girerken 'İnternet bağlantısı bulunamadı' uyarısı ile karşılaştı. Bu aşamayı geçip HES kodum bölümüne girdiğinizde uygulamanın donduğunu görebilir ve ekranda aynı uyarıyı alırsınız. Kesinti ile ilgili detaylı bilgi haberimizde yer alacaktır.


“HES Uygulaması Çöktü Mü? HES Uygulaması Neden Açılmıyor?” sorularının yanıtını alınan son bilgilere göre düzenledik.
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