HES Uygulaması Çöktü Mü? HES Uygulaması Neden Açılmıyor?

HES Uygulaması Çöktü Mü?



HES Uygulaması Ne Zaman Düzelecek?



'İnternet Bağlantısı Bulunamadı' Uyarısı Nedir?



HES uygulaması, pandeminin hayatımıza girmesiyle büyük bir öneme sahip hale geldi. Koronavirüs nedeniyle hayatımıza giren Hes Kodu, HES uygulaması üzerinden alınabiliyor. Ayrıca koronavirüs hastalığına dair çoğu bilgi HES uygulamasında yer alıyor. Ancak HES uygulamasında yaşanan erişim sorunu kullanıcıların karşısına çıktı. Uygulamaya giremeyen çoğu kullanıcı “” sorularına yanıt aramaya başladı. PekiKoronavirüsle mücadele sürecinde hayatımıza giren HES kodu ve HES uygulaması artık çoğu kişi için büyük önem taşıyor. Ancak bugün uygulamaya giren kullanıcılar 'Geçici olarak işleminizi gerçekleştiremiyoruz. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz.' uyarısıyla karşılaşınca Hayat Eve Sığar uygulamasının çöktüğünü düşündü.HES uygulamasında yaşanan soruna dair henüz bir açıklama gelmedi. Uygulamada hala erişim sorunu yaşanırken Sağlık Bakanlığı bir açıklama yapmadı.Bazı kullanıcılar uygulamaya girerken 'İnternet bağlantısı bulunamadı' uyarısı ile karşılaştı. Bu aşamayı geçip HES kodum bölümüne girdiğinizde uygulamanın donduğunu görebilir ve ekranda aynı uyarıyı alırsınız. Kesinti ile ilgili detaylı bilgi haberimizde yer alacaktır.?” sorularının yanıtını alınan son bilgilere göre düzenledik.