CHP'nin bot hesaplarla Boğaziçi provokasyonu! Twitter'da DHKP-C, FETÖ, PKK, CHP ve HDP işbirliği ile kopya tweetler ifşa oldu

CHP'de bir taraftan peş peşe darbe söylemleri kullanıma sokulurken bir taraftan da Boğaziçi Üniversitesi'nde başlayan protestolar üzerinden gençler sokaklara dökülmek isteniyor.







Başkan Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Melih Bulu'ya karşı eylem yapan öğrencileri CHP'nin provoke ettiği ve örgütlediği ortaya çıktı.



KAFTANCIOĞLU'NDAN 'ÖRGÜTLÜ DAYANIŞMA' ÇIKIŞI



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eylemlerin düzenlendiği alana giderek 'örgütlü dayanışma' vurgusu yaptı.







Canan Kaftancıoğlu, 'Boğaziçi Üniversitesi ve destek veren diğer üniversite öğrencilerine bir vatandaş olarak teşekkür ediyorum her şeyden önce.. Örgütlü dayanışmayla; üniversitelere intihal ya da kayyumla değil zekayla girilebileceğini bir kez daha gösterdikleri için..' ifadelerini kullandı.







WHATSAPP ÜZERİNDEN KURULAN GURUPLARDA ÖRGÜTLENİYORLAR!



Gizli yazışmalarda öğrencilere sokakları savaş alanına çevirirken almaları gereken önlemler konusunda uyarılarda bulunulduğu dikkat çekti.







SOKAKTA KAFTANCIOĞLU SOSYAL MEDYADA İMAMOĞLU



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu gençleri sokaklarda örgütlerken, polise karşı kışkırtırken ve DHKP-C militanlarını arkasına alıp provokasyon yaparken sosyal medyada da CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun paylaşımları üzerinden bir kampanya başlatıldı.







PEŞ PEŞE ORGANİZE KOPYA TWETTLER



Gençleri sosyal medyada örgütlemek ve provoke etmek isteyen CHP'nin noktası virgülüne kadar kopya cümlelerle birbiri ardına farklı hesaplardan paylaşımlar yaptığı görüldü.





