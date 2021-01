CHP yandaşı Can Ataklı'nın darbe özlemi hortladı: Başkan Erdoğan hakkında akılalmaz sözler! AK Parti'den jet tepki

CHP yandaşı Gazeteci Can Ataklı, yeniden Başkan Recep Tayyip Erdoğan nefretiyle gündeme geldi.



Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ataklı, Başkan Erdoğan'ın görevini bırakması için yaşanmasını istediği senaryoları anlattı.



'DARBE YAPABİLECEK KABİLİYET YOK'

Konuşmasına darbe ihtimali ile başlayan Ataklı, 'Darbe ihtimalini en az görenlerdenim. Darbe, hem de bugünün koşullarında darbe yapabilecek kabiliyet yok. Bana göre darbe yapmak çok zor.' dedi.



'Tayyip Erdoğan'ın gitmesi için çok büyük bir halk öfkesinin olması lazım.' diyen Ataklı şöyle devam etti:



'ÇOK BÜYÜK CAN KAYBINA YOL AÇABİLECEK DOĞAL AFETLER…'

'Büyük bir doğal afet, büyük bir deprem, başka bir doğal felaket… Çok büyük sel, çok büyük yangınlar… Hani Avustralya'yı yakan yangın vardı ya o kadar büyük yangınlar, deprem, çok büyük can kaybına yol açacak sel felaketi gibi… Ama en korkutucu olan Türkiye'nin bir askeri başarısızlık elde etmesi.'



SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

AK Parti İBB Meclis Üyesi Mücahit Birinci, skandala sosyal medyadan 'İşte dünden beri bize saldıranların cisimleşmiş hali. Sn Cumhurbaşkanımızın demokrasi dışı yollarla nasıl gideceğini düşlüyor.' sözleriyle tepki gösterdi.