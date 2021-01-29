CHP'li FETÖ'cü Aykan Erdemir, Biden'a sunulan 'Türkiye' raporu ve Mavi Vatan!

FETÖ firarisi eski CHP Parti Meclisi üyesi ve milletvekili Aykan Erdemir, bu kez de 'Trump'tan Biden'a ABD Ulusal Güvenliğinin Gelecekteki Yolu' raporuyla gündeme geldi. Sabah Gazetesi yazarı Mahmut Övür, bugünkü yazısında CHP'li FETÖ'cü hakkında çarpıcı bilgilere yer verdi ve Erdemir'in CHP'ye gelişiyle CHP'de yaşanan FETÖ yakınlaşmasına dikkat çekti.



İşte Mahmut Övür'ün yazısından dikkat çeken satırlar:



ABD merkezli Demokrasiyi Savunma Vakfı'nın (FDD) hazırladığı 'Trump'tan Biden'a ABD Ulusal Güvenliğinin Gelecekteki Yolu' başlıklı raporu

yazanlardan biri de 2011 yılında CHP'den Bursa Milletvekili seçilen Aykan Erdemir...



Erdemir ismi önemli, çünkü onun CHP Parti Meclisi'ne 1107 oyla seçilmesi ve milletvekili olmasıyla CHP'nin 'Cemaat' yani FETÖ'yle sıcak ilişki kurması arasında bir paralellik var. O tarihten sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dahil CHP'lilerin FETÖ'ye bakışları değişmiş ve ilginç bir görüşme trafiği başlamıştır.



Okulların ziyaret edilmesi, ortak paneller düzenlenmesi ve en önemlisi CHP'lilerin yoğun ABD ziyareti o tarihlerden sonra başladı. 2013 yılı bu açıdan bir dönüm noktasıydı. Çok üzerinde durulmadı ama o yıl tam üç CHP heyeti, ABD'yi ziyaret etti. En son Aralık 2013'te yapılan ziyarette Kılıçdaroğlu da vardı. O geziyle ilgili eski CHP Milletvekili, Emekli Büyükelçi Onur Öymen manidar bir tespit yapmıştı:



'Akılda yalnız Cemaat'le buluşma kaldı.'



Tıpkı Biden'a sunulan rapor gibi CHP'lilerin FETÖ'cülerle ABD'de buluşmasının altında da CHP Milletvekili Erdemir'in imzası vardı. 15 Temmuz'dan sonra Erdemir, tipik bir FETÖ'cü gibi ABD'ye yerleşecek ve bir daha dönmeyecekti. Hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca 'devletin güvenliğine ilişkin belgeleri tahrip etme ve hile ile çalma' suçundan arama kararı çıkarılacak ve dava açılacaktı.



Ama hâlâ CHP'yle bağı sürüyor ki, CHP Genel Başkan Yardımcıları Selin Sayek Böke, Fethi Açıkel ve Kılıçdaroğlu'nun oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun da yazarı oldukları Yeni Arayış sitesinde yazıları duruyor. Oysa son bir-iki yıldır ABD'de FETÖ'cülerle birlikte azgın bir Türkiye düşmanı olarak her olayın ve etkinliğin içinde yer alıyor.



Şimdi Biden'a sunulan rapordaki Türkiye bölümünde neler yazdığına gelelim. Yazı, ABD'nin çıkarlarını önceleyen şu tespitle başlıyor:

'ABD'nin ulusal çıkarları, Trump'ın Erdoğan gibi otokratlarla kişisel ilişkileri nedeniyle son dört yılda defalarca zarar görmüştür.'



Bunu tersine çevirmek için de şöyle devam ediyor:



'Geçtiğimiz dört yıl içinde yaşanan olaylar, Erdoğan'ın düşmanca eylemlerini tersine çevirmenin en etkili yolunun -sadece geçici olarak da olsa- tutarlı bir ikili politika bağlamında gözdağı vermek veya cezai tedbirler uygulamak olduğunu göstermektedir.'



Eski CHP Milletvekili Erdemir, aynı tavrı, S-400, F-35 ve ABD Konsolosluğu'nda çalışan iki kişinin tutuklanması konularında da sürdürüyor. Ama asıl nefretini ise Doğu Akdeniz meselesinde kusuyor:



'Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'nin saldırganlığı devam etmektedir. Revizyonist 'Mavi Vatan' doktrini rehberliğinde Ankara, GKRY ve Yunanistan tarafından talep edilen sularda gaz araştırması yapmış, Libya'ya İslamcı vekilleri konuşlandırmış ve Trablus'u Türkiye'nin Mısır ve Yunan sularına yönelik iddialarını tanıyan bir anlaşmayı imzalamaya zorlamıştır.'



ABD'YE YALVARMIŞTI



Aykan Erdemir, Birleşik Arap Emirlikleri'nden aldığı kirli paralar ile Türkiye'ye saldırmıştı. FETÖ firarisi Aykan Erdemir 17/25 Aralık darbe sürecinden önce Cumhuriyet Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile FETÖ yöneticilerini ABD'de buluşturan isimlerden biriydi. ABD'de İsrail adına lobi yapan 'Demokrasileri Savunma Vakfında' Türkiye uzmanı olarak çalışan Aydemir, BAE'nin finansal olarak desteklediği vakıf adına bir rapor hazırlamıştı. ABD'nin Eski Ankara Büyükelçisi Eric Edelman ile birlikte hazırladığı raporda Türkiye için 'haydut devlet' deme cüretini gösteren Aydemir, Yunan medyası tarafından mutlulukla karşılandı. İhanet dolu raporda, ABD'den Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilimde Yunanistan adına tavır koymasını ve Doğu Akdeniz Temsilcisi ataması da istendi.



İHANET DOLU YAZI



CHP'nin FETÖ firarisi eski milletvekili Aykan Erdemir, ABD'de yazdığı yazıyla Türkiye'yi şikayet etmişti. Barış Pınarı Harekatı'na 'saldırı diyen' ve Türkiye'nin sivilleri hedef aldığı yalanına sarılan CHP'li isim, DEAŞ'a en büyük darbeyi vuran Türkiye'yi DEAŞ'a destekle itham etmişti.



FETÖ'CÜLERLE YAKIN BAĞ İÇİNDE



Dönemin CHP Milletvekili Aykan Erdemir'in FETÖ okullarını savunan görüşleri Fetullah Gülen'in kişisel sitesinde yer almıştı Ayrıca 15 Temmuz'dan önce FETÖ firarisi Emre Uslu ile aynı panelde konuşmacı olarak yer aldı. Aydemir, milletvekilliği sona erince ABD merkezli Demokrasileri Savunma Vakfı'nda çalışmaya başladı. Vakfın başkanı ve başkan yardımcısı ise ABD'de görülen '17 Aralık' davasında bilirkişi oldu. Kılıçdaroğlu ve ekibinin bağlantıları, CHP'nin 17 Aralık darbe girişiminin siyasi ayağı olduğunu ortaya koyuyor.

