Beyaz Tv'de yayımlanan reyting rekortmeni spor programı Beyaz/Derin Futbol'da yorumculuk yapan Rasim Ozan Kütahyalı'nın 20 yaşındaki hali sosyal medyada gündem oldu.



Dönemin en çok takip edilen programlarından biri olan 32. Gün'e katılan Kütahyalı, Orhan Pamuk ile 'oryantalizm' tartışması yaptı.



O görüntüler sosyal medyada rekor kırdı.





