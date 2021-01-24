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Ekrem’den olmayan hizmete 33 milyonluk ballı reklam!

Metrobüsleri Koronabüs’e dönüştüren, temel atmama töreni düzenleyen, AK Parti döneminden kalan projeleri dahi tamamlamakta zorlanan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, son dört ayda yapmadığı hizmetleri anlatmak için yandaş firmalara yaklaşık 33 milyon lira ödediği ortaya çıktı.

Güncel / 24 Ocak 2021 Pazar 10:39
Ekrem’den olmayan hizmete 33 milyonluk ballı reklam!

HDP'nin oylarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanan Ekrem İmamoğlu, ballı ihalelerle İstanbulluların parasını savurmaya devam ediyor. CHP'li İmamoğlu'nun 2020 yılının son dört ayında “mal ve hizmet alımı ihalesi” adı altında yaklaşık 33 milyonluk reklam medya ve organizasyon ihalesi verdiği öğrenildi.

Afişlere milyonlar aktı

İBB Başkanı CHP'li İmamoğlu'nun söylemleri ile eylemleri arasındaki uçurumu ifşa etmeye devam ediyoruz. 2020 yılının son dört ayında bizzat İmamoğlu'nun talimatıyla Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon firmasına, adeta adrese teslim şeklinde 6 adet ihale verildi. 4 Eylül'de düzenlenen ilk ihalede, İstanbul Spor Etkinlikleri ve İşletmeciliği Ticaret A.Ş. tarafından ilgili firmaya 1 milyon 599 bin liralık “organizasyon duyuru çalışmaları” ihalesi verildi. 18 Ekim'de düzenlenen ihalede adı geçen firmaya, İstanbul Kültür ve Sanat Ürünleri Ticaret A.Ş. tarafından vinil afiş basımı için 3 milyon 10 bin lira ödendi. Kasım ayında ise baskı ve montaj işleri için toplam 7 milyon tutarında iki ihale paslandı. Genç Popülist Medya Planlama Organizasyon firmasına verilen ihaleler aralık ayında da hız kesmedi. İmamoğlu, aralık ayında söz konusu firmaya reklam ve muhtelif işler için iki ihale verdi. 23 Aralık'taki açık hava tanıtım duyuruları için açılan 10 milyon 675 bin lira bedelli ihale ile ertesi gün yapılan 10 milyon 152 bin 500 liralık baskı işleri ihalesi ilgili firmaya paslandı.

Yandaşa ballı ihaleler

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İBB yandaşlara kamunun kaynaklarını adeta peşkeş çekiyor. İmamoğlu Birand Yapım A.Ş.'ye 18 milyon liralık ihale vermişti. Daha sonrada çocukluk arkadaşının sahip olduğu Advertcity isimli reklam firmasına ise 28 milyon lira tutarında ‘ballı' reklam ihalesi paslamıştı.


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