Bakan Çavuşoğlu'ndan kritik açıklamalar!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Brüksel'de öenmli açıklarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu açıklamalarında; ' Türkiye ile AB ilişkileri bakımından çok önemli unsurları var. Gümrük birliği anlaşmasından modernasyon iki taraf açısından da önemlidir. Müzakereler durdurulmuştu. Vize serbestisi de AB'nin bir sözüydü.' dedi. Yunanistan'ın skandal Girit çıkışına da değinen Çavuşoğlu; 'Yunanistan'ın böyle açıklamalardan kaçınması lazım. Yunanistan kendi halkasına bir şey söylemek için Dendias'ın yaptığı yanlış, yanlış açıklamalar yaptı. 'değerlendirmesinde bulundu.



Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar:



VİZE SERBESTİSİ DE AB'NİN BİR SÖZÜYDÜ



'Pozitif anlamda karşılık verdik. O günden bugüne diyaloğumuz arttı. 2021'de ilk ziyaretimizi Portekiz'e yapmıştık. Heiko Maas yakın zamanda Türkiye'deydi. Görüşmelerle diyaloğu güçlendirmek istedik. Sayın Cumhurbaşkanımız, iki başkanı Türkiye'ye davet etti. Onlar da daveti kabul ettiler. Bu ziyaret aynı zamanda Türkiye'de gerçekleşecek. Önümüzdeki süreçte diyaloğu devam ettirme açısından AB ile hemfikiriz. Somut adımların da atılması gerekiyor. Beklentilerimizi net şekilde aktardık. Neticede AB'nin yükümlülüklerini yerine getirmediğini de hepimiz biliyoruz Ortak mutabakata baktığımız zaman sadece göçmenlerin durdurulması değil Türkiye ile AB ilişkileri bakımından çok önemli unsurları var. Gümrük birliği anlaşmasından modernasyon iki taraf açısından da önemlidir. Müzakereler durdurulmuştu. Vize serbestisi de AB'nin bir sözüydü. Bunun da mutlaka hayata geçmesi gerekiyor. 72 kriter vardı. Biz geçen yıl 66 tanesini tamamlamıştık. Gelmeden önce gözden geçirdik, 4 kriter kaldı. Geri kalan kriterlerde de bazı kelimelerde anlaşmazlık var



CUMHURBAŞKANIMIZ TEKLİFTE BULUNMUŞTU



Siyasi sebeplerden Avrupa ülkelerinin etkisiyle komisyonun katı tutumu sayesinde gerçekleşmedi. Biz bu konuda gerekli adımları atıyoruz. AB ile Türkiye arasında ilişkilerin sağlıklı yürümesi için üyelik müzakere sürecinin öldürülmemesi gerekiyor. Meselenin siyasi olduğunu da hepimiz biliyoruz. Üyelik süreci ile ilgili genişleme ile ilgili AB içinde farklı tartışmaların olduğunu biliyoruz. Üst düzeyli diyalog konusunda ivme kaybını yaşadık AB'den kaynaklanan sebeplerle. Avrupa'da artan ırkçılıkla mücadeleyi de birlikte yapmamız gerekiyor. Bugünkü ve dünkü yaptığımız görüşmelerde Yunanistan'la istikşafı görüşmeleri pazartesi başlatıyoruz bunu ele aldık. Tüm müzakerelerde AB gözlemci olarak katılmıştı, bu toplantılara katılmalarında da sakınca yok. AB Kuzey Kıbrıs'ı tamamen ihmal etti, onların güvenini yeniden kazanmamız gerekiyor. Türk tarafının haklarını yok saydı. Doğu Akdeniz konferans önerimiz vardı. Cumhurbaşkanımız teklifte bulunmuştu. Bu konferansı nasıl gerçekleştirebileceğimizi de ele aldık. Bundan sonraki süreçte somut atılabilecek adımları gözden geçirdik. Bir yol haritası üzerinde çalışma fikrinde mutabık kaldık.



Parlamentodan yine önemli kişilerle görüştük. Faydalı görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye kendisine pozitif yaklaşım sergileyen herkesle ilişkilerini sürdürmek ister. Türkiye her zaman samimidir. Türkiye söz verirse o sözü yerine getirir. İlişkilerde bir tarafın bu arzu içinde olması yetmez, AB'nin de aynı kararlılıkta olması lazım. 2 gündür gerçekleştirdiğimiz toplantılarda muhataplarımızda bir kararlılık gördüm.



Onlar da sosyal medyada yaptığı paylaşımda vurguladıkları gibiğ Türkiye - AB ilişkilerinin önemli olduğunu herkes kabul ediyor. sorunların kısa sürede çözülemeyeceğini herkes biliyor. yol haritası ve birlikte çalışarak ve somut adımlar atarak süreci kalıcı hale getirmek konusunda kararlılık var. Anlaşma yaparız, sonra uygulamasına bakarız yaklaşımının faydalı olmayacağını söyledik.'



YUNANİSTAN'IN GİRİT AÇIKLAMASI



İyonya denizinin Ege ile bağlantısı yok. Kara sularını 12 mile çıkarması Ege'yi ve bizi etkilemez. Bu müzakerelerde Ege ile ilgili bazı açıklamalar oldu. AB nezdinde bunun fark edildiğini gördüm. Yunanistan'ın böyle açıklamalardan kaçınması lazım. Yunanistan kendi halkasına bir şey söylemek için Dendias'ın yaptığı yanlış, yanlış açıklamalar yaptı. Açıklamanın hükmü yoktur. Yunanistan'ın bazı provokasyonları devam ediyor. denizin altında kablo döşemesi, durup dururken NAVTEX ilan ediyor, hiç bir faaliyet yok. Biz bunların oyunlarını biliyoruz, bunların bir faydası yok. İstikşafi görüşmeler başlayacak. Umarım anlamlı sonuç odaklı görüşmeler olur. Bu tür provokasyonların Yunanistan'a hiç bir faydası yok.



KIBRIS SORUNU İLE İLGİLİ OLARAK



Kıbrıs konusunda da diğer muhataplarımızla da bu konuyu ele aldık. Önümüzdeki konferansa herkesin katılmasını istiyoruz. Sadece Doğu Akdeniz'e kıyısı olanlar değil. Bizim derdimiz hakça paylaşım. Tabii ki kendi hakkımızı koruyacağız. Kıbrıs'ta iki toplum arasında hakça gelir paylaşımı olsun diyoruz. Bir taraf katılmayacaksa diğer tarafın katılmasının da anlamı yok. Hakça paylaşım konusunda Rum kesiminin muhatabı Kuzey Kıbrıs'tır.



Davet konusunda tabii ki Cumhurbaşkanımızın davetini bir kez daha hatırlattık bazı tarih önerilerinde bulunduk. Onlar bir tarih çalışma yapacaklar, o tarihlerden biri uygunsa gelecekler. Tarih henüz belirlenmedi. Her ilki başkan Türkiye'ye bir an önce gelmek istediklerini söylediler.



NACHO SANCHEZ AMOR İLE GÖRÜŞTÜ



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor ile bir araya geldi.



Brüksel'deki görüşmeden sonra Twitter hesabından mesaj paylaşan Çavuşoğlu, AP'nin Türkiye'yle ilişkilerin geliştirilmesinde yapıcı rol oynaması gerektiğini kaydetti. Çavuşoğlu, 'AP Türkiye'ye karşı ön yargılı ve ayrımcı yaklaşımından vazgeçmeli.' vurgusunda bulundu.

AP'nin 2021 Türkiye Raporu'nun tarafsız ve dengeli olması gerektiğinin altını çizen Çavuşoğlu, raporda Türkiye'nin adaylık statüsüne vurgu yapılmasının önemine işaret etti.



STOLTENBERG - ÇAVUŞOĞLU GÖRÜŞMESİ



Belçika'nın başkenti Brüksel'de bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.



Görüşmeyle ilgili olarak Twitter hesabından paylaşım yapan Bakan Çavuşoğlu şu ifadeleri kullandı:



'İtiifak içinde birlik ve dayanışmayı daha da güçlendirmeliyiz. Ülkemiz ittifakın caydırıcılık ve savunmasında kritik ve öncü roller üstleniyor. Afganistan'da ve Irak'ta NATO misyonlarını desteklemeye devam edeceğiz.'



VON DER LEYEN'DEN AÇIKLAMA



Bakan Çavuşoğlu, Brüksel temasları kapsamında Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen'le de görüşütü. Leyen, Bakan Çavuşoğlu ile görüşmesini sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.



Leyen, atılacak adımlar hakkında görüştüklerini söyledi, ''diyalog şart'' dedi. Ancak saha vurgusu dikkat çekti. AB temsilcisi 'Sahada inandırıcı adımlar bekliyoruz' dedi.