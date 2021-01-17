HDP’li Pınar Aydınlar 'Cumhuriyet' ile birlikte eleştirdiği İbo Şov'ada kendisi de bir zamanlar konuktu!

İbrahim Tatlıses'in sunduğu İbo Şov'a katılan Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Haluk Levent'e sosyal medyada birçok kullanıcı tepki gösterdi. Bir kesim ise buhranlı günlerde türkülerin iyi geldiğini dile getirdikleri sosyal medya paylaşımlarıyla eleştirileri yersiz bulduklarını ifade etti ve sanatçılara destek verdi.











Cumhuriyet Gazetesi'yle bir olup tepki gösterenlerin başında gelen HDP'li Pınar Aydınların sanatçılara linç girişimi boşa çıktı. Sosyal medya kullanıcıları zamanında Aydınlar'ın da eleştirdiği programa çıkıp şarkı söylediği görüntüleri paylaştı.





