HDP'li vekilden FETÖ elebaşı Gülen'in Kürtçeye çevrilmiş kitapları çıktı!

Kobani olayları soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, HDP'lilerin evlerinde yapılan aramalarda elde edilen veriler, zanlıların örgütün sözde yöneticileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde olduklarını ortaya koydu. Eski HDP Milletvekili Altan Tan'ın evinden FETÖ elebaşısı Gülen'in Kürtçeye çevrilmiş yasaklı kitapları da bulundu.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın da aralarında bulunduğu 108 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, sanıkların dijital dokümanlarında çok sayıda sözde örgütün üst düzey yöneticileri ile görüntüleri ve sosyal medyadan destek paylaşımları yer aldı.







Kobani olayları soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, sanıkların sosyal medya, arama ve inceleme tutanaklarından elde edilen verilerin örgütün sözde yöneticileri ile fikir ve eylem birliği içerisinde örgütün güdümünde hareket ettikleri belirtildi. Bu kapsamda sanıklardan eski HDP'li Altan Tan'ın adresinde yapılan incelemede FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen'e ait Kürtçeye çevrilmiş ve yasaklı olan kitaplar ile PKK terör örgütü elebaşlarıyla bir arada oldukları fotoğraflar ortaya çıktı.







FETÖ KİTAPLARI ÇIKTI



Sanıklardan elde edilen dijital materyallerden elde edilen incelemede, PKK silahlı terör örgütünün faaliyet alanlarında çekilen ve sanıklarla örgütün tepe yöneticilerinin bir arada bulunduğu tespit edildi. Dijital materyallerde Altan Tan'ın PKK silahlı terör örgütünün ideolojisi doğrultusunda Türkiye topraklarını da içerisine alan sözde Kürdistan devletinin haritasının bulunduğu Kürdistan yazılı atkı bulunan şahıs ile çekilmiş fotoğrafı bulundu. Tan'ın adresinde yapılan aramalarda FETÖ elebaşısı Gülen'in yazmış olduğu ve Kürtçeye çevrilen 'Lı Ber Siya Baweriye' ile 'Jı Aliye Metafizik Ve Hebun' isimli dağıtımı ve satışı yasak olan kitaplar ele geçirildi.







YASAKLI ÖRGÜT KİTAPLARI BULUNDU



Ayla Akat Ata'nın telefonunda yapılan incelemede ise örgütsel dokümanlara rastlandı. Söz konusu dokümanlar arasında terör örgütünü simgeleyen bazı fotoğraflar ile örgüte dair bilgilerin yer aldığı kitapların olduğu tespit edildi. Eski BDP'li milletvekili Emine Ayna'nın, dijital materyallerin de ise aralarında 'Öcalan'a Mektupla' adlı yasaklı kitap bulundu. HDP'li Ayhan Bilgen'in adresinde yapılan aramada ise PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın sözde cinsiyet eşitliği içeren doktrini olarak kabul edilen dağıtımı ve satışı yasaklanması kararı bulunan 'Jineoloji' isimli kitaplar ele geçirildi.







ÖCALAN BASKILI KIYAFETLER



HDP MYK Üyesi olan Dilek Yağlı 'ya ait flash bellekte yapılan incelemede çok sayıda örgüte ait fotoğraf olduğu tespit edildi. PKK/KCK silahlı terör örgütünün Suriye ülkesi uzantısı olan YPG silahlı terör örgütü mensuplarına ait fotoğrafların yer aldığı flash bellekte, PKK/KCK silahlı terör örgütünü simgeleyen bez parçaları ile yeri zamanı ve açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen şahıslara ait görüntüler olduğu belirlendi.

















Yağlı'nın dijital dokümanlarında, PKK'nın kurucu üyelerinden olan ve 'Sara' kod adlı kadın terörist Sakine Cansız'ın posterinin önünde fotoğrafı ele geçirildi. Eski HDP'li vekil Selma Irmak'ın sosyal medya hesabında, PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın resminin basılı olduğu kıyafet giydiği ve 'Şırnak'ı Kurtarın Kürdistan'a Yardım Edin' mesajı ile fotoğraf paylaştığı tespit edildi.











