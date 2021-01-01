Yunanistan'dan yeni tahrik! Gümülcine'deki Türk okullarının tabelalarını...

Yunanistan köşeye her sıkıştığında yaptığı gibi yine bir provokasyona imza attı. Batı Trakya'da Türk azınlığa ait okulların tabelaları, gece sessiz sedasız değiştirildi. Okulların isimlerinde yer alan 'Azınlık' ifadesi çıkarıldı. Yunanistan Eğitim ve Din İşleri Bakanlığınca çıkarılan genelgeyle, İskeçe ve Gümülcine'deki Türk okullarının isimlerinde bulunan 'Azınlık' ifadesi silinerek yerine 'Müslüman' ifadesi getirildi. Gümülcine Azınlık Medrese-i Hayriye Ortaokulu ve Lisesi'nin ismi, değiştirilip Gümülcine Müslüman Medrese-i Hayriye Ortaokulu ve Lisesi olarak adlandırıldı.Okul yönetimi 'Bu oldu bitti asla kabul edilemez' açıklamasında bulundu.



TÜRKLER'DEN KİTLESEL TEPKİ



Yunanistan yönetiminin bu adımına Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu'ndan da (BTTADK) tepki geldi. Bu işlemin kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada 'Emrivaki şekilde gerçekleşen bu uygulama ile azınlığımızın, 'uluslararası azınlık' statüsü de görmezden gelindi' ifadesi yer aldı.



VARLIĞIMIZI HEDEF ALIYORLAR'



Okul Aile Birliği ve Okul Encümen Heyeti'nden yapılan ortak açıklamada ise, 'Gece yarısı yapılan operasyonu, oldu-bittiyi asla kabul etmiyoruz' denildi. Açıklamada, okulların isimlerinin 2009'da da benzer şekilde değiştirilmek istendiği vurgulanarak, 'Bu durum, varlığımızı yok edip soyu belli olmayan bir toplum meydana getirme gayretidir. Varlığımızı yok ederek köksüz bir millet oluşturmaktır' denildi. Rodop ili Değişiklik Hareketi Partisi (KİNAL) milletvekili İlhan Ahmet de cevaplanmak üzere parlamentoya sunduğu soru önergesinde, Gümülcine ve İskeçe'deki okulların isimlerinde yapılan değişikliğin bir hata olduğunu hatırlattı.



OKUL SAYISI YARIYA DÜŞÜRÜLDÜ



Gümülcine ve İskeçe'de Müslüman Cemaati Vakflarına ait Gümülcine Medrese-i Hayriyesi ve İskeçe Medresesi, 1923'ten itibaren Lozan Antlaşması hükümlerine göre Yunanistan Eğitim ve Dinişleri Bakanlığına bağlandı. Başlangıçta 3 yıllık eğitim veren medreselere, 2000-2001 eğitim yılında Yunanistan Eğitim ve Dinişleri Bakanlığı tarafından, 6 yıllık okul olarak ortaokul ve lise denkliği getirildi. Bugün Gümülcine ve İskeçe'deki medreselerde toplam 600 civarında erkek ve kız öğrencisi bulunuyor. Türkçe-Yunanca olmak üzere çift dilde eğitim veren medreselerde, dini derslerin yanı sıra fen dersleri de okutuluyor. 25 yıl önce Türk azınlığa ait 231 ilkokulun bulunduğu ülkede bu sayı yarıya düştü.



OKUL SAYISI YARIYA DÜŞÜRÜLDÜ



Gümülcine ve İskeçe'de Müslüman Cemaati Vakflarına ait Gümülcine Medrese-i Hayriyesi ve İskeçe Medresesi, 1923'ten itibaren Lozan Antlaşması hükümlerine göre Yunanistan Eğitim ve Dinişleri Bakanlığına bağlandı. Başlangıçta 3 yıllık eğitim veren medreselere, 2000-2001 eğitim yılında Yunanistan Eğitim ve Dinişleri Bakanlığı tarafından, 6 yıllık okul olarak ortaokul ve lise denkliği getirildi. Bugün Gümülcine ve İskeçe'deki medreselerde toplam 600 civarında erkek ve kız öğrencisi bulunuyor. Türkçe-Yunanca olmak üzere çift dilde eğitim veren medreselerde, dini derslerin yanı sıra fen dersleri de okutuluyor. 25 yıl önce Türk azınlığa ait 231 ilkokulun bulunduğu ülkede bu sayı yarıya düştü.



Yunanistan'daki Türk azınlık, yıllardır eğitim, din ve etnik kimliğinin tanınmasına ilişkin sorunlar nedeniyle mağdur ediliyor ancak Atina yönetimi, sorunları çözmek yerine sistematik ayrımcılık politikasını sürdürüyor. Ülkede, çoğunluğu Batı Trakya'da olmak üzere yaklaşık 150 bin Türk yaşıyor.

