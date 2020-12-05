Bakan Soylu'dan kısıtlama açıklaması!

İçişleri Bakanı Soylu, yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamalarla ilgili konuştu. İçişleri Bakanı Soylu, denetimlerden elde edilen ilk sonuçlara göre vatandaşların kısıtlamalara riayet ettiğini söyledi. İçişleri Bakanı Soylu 'Kısıtlamalar çerçevesinde toplam 20 bin 101 uygulama noktamız var. 78 bin 873 kamerayla tedbirler takip edilmektedir.' dedi.



