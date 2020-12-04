Barış Yarkadaş Canan Kaftancıoğlu'na füze attı!

CHP'de patlak veren taciz skandalları CHP'nin içindeki çatlağı büyütmeye devam ediyor. Eski CHP vekili Barış Yarkadaş, konuyla ilgili kendisine şov yapıyor diyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na katıldığı canlı yayında sert sözlerle yüklendi.



Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz 23 yaşındaki bir genç kıza tuvalette cinsel saldırıdan tutuklandı. Olayın ardından eski CHP milletvekili, Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından, "Tarihe not düşmek için yazıyorum: CHP Maltepe İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Umut Karagöz'ün karıştığı cinsel saldırı olayına sessiz kalamam" diye yazdı.



Yarkadaş'ın mesajının altında çok sayıda yorum yapıldı. Özlem Hanelçi isimli bir kadın, CHP'li Yarkadaş'ın söz konusu paylaşımına cevap vererek, "Bana da İl Başkan Yardımcıları ahlaksızlık yaptı. Şikayet ettim. Tehdit edildim. Canan hanım hiç ses çıkarmadı bile. CHP'de maalesef kadın olarak siyaset yapmak çok zor. O yüzden bir şey olmaz CHP'den bu yapıyla" tepkisini gösterdi.



KAFTANCIOĞLU: YARKADAŞ ŞOV YAPIYOR



Yaşanan olayların arından CHP'ye yakın Cumhuriyet Gazetesi'ne röportaj veren Kaftancıoğlu, "Barış Yarkadaş o tweeti attığında biz sorumluluğumuzu yerine getirmiştik. O şahsın atılmasıyla ilgili süreç zaten çoktan başlamıştı. Barış Yarkadaş'ın ne yazdığıyla ilgilenmiyoruz. O birazcık işin şov kısmıyla ilgileniyor" dedi. CHP'li eski vekili Barış Yarkadaş, katıldığı bir programda CHP içindeki taciz ve tecavüz olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu ve Kaftancıoğlu'nun sözlerine tepki gösterdi.



"YAVŞAKÇA İLİŞKİYİ DEŞİFRE ETTİM"



Kaftancıoğlu tarafından şov yapmakla suçlanan Yarkadaş, "Canan hanım beni bu işin içine katınca benim de doğal olarak kendisine cevap verme hakkım oldu. Niye? Çünkü ben yavşakça ilişkiyi deşifre ettim. Ortaya çıkarttım, üstüne gittim. Yavşaklığa izin vermeyeceğiz hiçbir koşulda. Öyle bir şey yok" iddiasında bulundu.



