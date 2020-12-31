Devlet Bahçeli'den aşıyı karalayanlara sert sözler: Mutasyona uğramış siyasi türevleridir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, aşıyı karalayanlara sert çıktı, "Mutasyona uğramış siyasi türevleridir." dedi. Bahçeli, Maltepe'de katledilen akademisyen Aylin Sözer'in katiline de tepki gösterdi, "Bu yılın son günlerinde İstanbul Maltepe’de hunhar bir şekilde katledilen ve rahmetle andığımız Aylin Sözer kardeşimiz, milletimizde büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Artık kadınlarımız ölmesin, masumlara kıyılmasın, çocuklar ağlamasın, geleceğimiz kararmasın." ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli;
'- Aşı konusunda tartışmaları kamçılayıp güvensizliği körüklemek isteyenler Kovid-19'un mutasyona uğramış siyasi türevleridir.
- Millete rağmen siyaset yapmayı amaç görenler, milli ve manevi emanetlerle kıyasıya hesaplaşmayı hedefleyenler Türkiye'nin sırtındaki habis kamburdur.
- Bu yılın son günlerinde İstanbul Maltepe'de hunhar bir şekilde katledilen ve rahmetle andığımız Aylin Sözer kardeşimiz, milletimizde büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Artık kadınlarımız ölmesin, masumlara kıyılmasın, çocuklar ağlamasın, geleceğimiz kararmasın.
- Bir teröristin tutuklu bulunduğu cezaevinden tıpış tıpış çıkarılacağını söyleyen kimliksiz garabetler, 2020'de provokasyonlarına hız verseler de milli gönüllerde kaybetmişler, milli gelecekte tesirsiz bir gölgeden farksız olacaklarını şimdiden belgeleyip belli etmişlerdir.'