Devlet Bahçeli'den aşıyı karalayanlara sert sözler: Mutasyona uğramış siyasi türevleridir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli;



'- Aşı konusunda tartışmaları kamçılayıp güvensizliği körüklemek isteyenler Kovid-19'un mutasyona uğramış siyasi türevleridir.



- Millete rağmen siyaset yapmayı amaç görenler, milli ve manevi emanetlerle kıyasıya hesaplaşmayı hedefleyenler Türkiye'nin sırtındaki habis kamburdur.



- Bu yılın son günlerinde İstanbul Maltepe'de hunhar bir şekilde katledilen ve rahmetle andığımız Aylin Sözer kardeşimiz, milletimizde büyük bir üzüntüye neden olmuştur. Artık kadınlarımız ölmesin, masumlara kıyılmasın, çocuklar ağlamasın, geleceğimiz kararmasın.



- Bir teröristin tutuklu bulunduğu cezaevinden tıpış tıpış çıkarılacağını söyleyen kimliksiz garabetler, 2020'de provokasyonlarına hız verseler de milli gönüllerde kaybetmişler, milli gelecekte tesirsiz bir gölgeden farksız olacaklarını şimdiden belgeleyip belli etmişlerdir.'

