Online olarak gerçekleştirilen AÖF sınav sonuçları açıklandı. Kurumun sitesi üzerinden yapılan son dakika açıklamasına göre; sınav sonuçları adayların erişime açıldı. 3, 5 ve 7. Yarıyıl dersleri bilindiği üzere 21 Aralık 2020 tarihinde tamamlanmış olup sınavlara ve sorulara itiraz süresi ise 24 Aralık 2020 tarihinde bitecek. AÖF sınav sonuçları sorgulama ekranı ve detayları ise haberimizde! AÖF sınav sonuçları son dakika açıklandı!



AÖF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI!



Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi AÖF sınav sonuçları erişime açıldı. Aşağıdaki linkten AÖF sonuçları sorgulama yapabilir, detaylara ulaşabilirsiniz.



AÖF SINAV TARİHLERİ



Güz Dönemi Çevrim İçi (Online) Ara Sınavı 12-13-14 Aralık 2020



19-20-21 Aralık 2020



Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı 16 - 17 Ocak 2021



Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021



Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021



Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021



Sınava ve Sınav sorularına yapılacak itirazlar hakkında



19-20-21 Aralık 2020 tarihinde yapılan Çevrimiçi Güz Dönemi Ara sınavında sınava ve sınav sorularına yapılacak itirazlar 3 iş günü (22-24 Aralık 2020) içinde Öğrenci Otomasyonundan (T.C. kimlik numarası ve şifre ile) yapılacaktır. 24 Aralık 2020 23:59 tarihinden sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmamaktadır.



AÖF FİNAL SINAVLARI NE ZAMAN?



AÖF Güz Döneminin son sınavları 16 - 17 Ocak 2021 tarihlerinde uygulanacak.



BAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHLERİ



Bahar Dönemi Ara Sınavı 10 - 11 Nisan 2021 tarihlerinde ve Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021 tarihlerinde uygulanacak.



AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?



Yaz Okulu Sınavı 08 Ağustos 2021'de yapılacak.



SINAV MERKEZİ TERCİHİ SON TARİHLERİ



Bahar Dönemi Ara 01 Mart 2021 Söz konusu tarihe kadar sınav merkezi tercihi yapanlar, bahar dönemi ara sınavına ilgili sınav merkezinde girebilir