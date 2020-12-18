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Bakan Koca'dan flaş İstanbul açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki koronavirüs vaka sayılarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Koca, İstanbul'da son bir haftada pozitif vaka sayısındaki azalmanın yüzde 20'yi bulduğunu ve bunun yansımasının hastanelerde görüldüğünü belirtti.

Güncel / 18 Aralık 2020 Cuma 19:46
Bakan Koca'dan flaş İstanbul açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaşımında şu ifadelere yerdi:

POZİTİF VAKA SAYISINDAKİ AZALMA...

İl sağlık yöneticilerimiz ve hastane başhekimlerimizle İSTANBUL'DAKİ rutin değerlendirmemizi yaptık. Tedbirlerin etkisi görülmeye başlandı. Son hafta içinde pozitif vaka sayısındaki azalma %20'yi buldu. Hastanelerimizde bunun yansımasını gördük.

HASTANELERDEKİ SON DURUM

Polikliniklerde yaklaşık %30, hastaneye yatışlarda %15, yoğun bakımda ise yüzde %10 azalma oldu. Yatak doluluk oranı %55, yoğun bakım doluluk oranı %65. 658'den 1934'e çıkarılan filyasyon ekiplerimiz yaygın temaslı taraması yapıyor.

Birlikte tedbirlere uyum ve mücadele sonuç vermeye başladı. Ancak günlük toplam vaka düşüşüne rağmen son günlerde evde bulaşma oranı yükseldi. Evde kalırken tedbirleri elden bırakmayalım. Mücadeleye birlikte ve ara vermeden devam edelim.

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