Devlet Bahçeli'nin 'HDP kapatılsın' çağrısına AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan cevap

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'HDP bir terör sorunudur, bölücülük yuvasıdır, fitne tezgâhıdır, demokratik güvenliğimize doğrulmuş melun bir silahtır. Bu kervan böyle gitmemelidir. Adalet ve hukuk devreye girmeli, HDP'nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalıdır. HDP'yi Türk siyasetinin taşıma ve hazmetme kapasitesi dolmuştur' sözleriyle HDP'nin kapatılması çağrısında bulunmuştu.



Bahçeli'nin çağrısına Cumhur İttifakı ortağı AK Parti'den cevap geldi.



Canlı yayında konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:



'Parti kapatmalarının Türkiye'de olumlu sonuçları görülmedi. Türkiye milli beka meselesi olarak terörle mücadele ediyor. HDP'nin eline Türkiye partisi olmak için önemli fırsatlar geçti. Çukur eylemlerinde PKK'yı terör örgütü olarak görüyoruz diye tavır koymuş olsalardı bambaşka bir Türkiye'yi konuşuyor olabilirdik'