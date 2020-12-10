Başkan Erdoğan ile Aliyev tarihi tören öncesi şükür namazı kıldı!

Bu sene Azerbaycan'ın Ermenistan işgalindeki topraklarını kurtarması nedeniyle daha bir anlamlı olan Azerbaycan'ın Zafer Geçidi Töreni'ne Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılıyor.



Başkan Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'le birlikte törenler öncesi Bakü'de bulunan Şehitler Mescidi'ne gitti.



İki lider burada yan yana saf tutarak şükür namazı kıldı.



HAYDAR ALİYEV'İN MEZARINA ZİYARET



Öte yandan iki lider törenler öncesinde de Azerbaycan'ın eski cumhurbaşkanı ve ulusal lideri olan Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret ederek çelenk koydular.



