Üsküdar ve Kadıköy'de panik yaratan siren sesi

Gelen son dakika haberine göre; Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinden yaklaşık 2 dakika boyunca duyulan siren sesi vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.