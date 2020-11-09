Üsküdar ve Kadıköy'de panik yaratan siren sesi

Gelen son dakika haberine göre; Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinden yaklaşık 2 dakika boyunca duyulan siren sesi vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
İstanbul Üsküdar ve Kadıköy ilçelerinden yaklaşık saat 23:41'de 2 dakika boyunca duyulan siren sesi vatandaşlar arasında paniğe neden oldu. Olaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
RESMİ AÇIKLAMA GELDİ
Kadıköy Belediyesi sosyal medya hesabından resmi bir açıklamada bulundu. Açıklamada "Merhaba, Eski Koşuyolu kalp hastanesine, Kaymakamlık bilgisinde kurulan alarm (siren) sistemi yanlışlıkla çalmıştır, bilginize." ifadelerine yer verildi.