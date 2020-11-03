Bakan Koca'dan yeni uyarı! İstanbul'daysanız ayrılmayın! İşte yeni kısıtlamalar

Koronavirüs salgını ile ilgili yeni kararların alınması gündemde. Bilim Kurulu başta olmak üzere günlük hayatla ilgili yapılan toplantılarda salgınla ilgili olarak, 'Genel bir yasaklama yerine, bulaşma alanlarına yönelik kısıtlamaların' getirilmesi üzerinde duruldu.



YENİ SAAT DÜZENİ



Son gelen bilgilere göre lokanta ve kafelerde gece 12.00'ye kadar olan sürenin daha da kısıtlanabileceği belirtildi. Bu karar bulaşın yoğun olduğu illerde uygulanacak. Toplu taşıma, fabrikalar, mağazalar için yeniden saat düzenlemesi yapılacak.



AİLE İÇİNDE BULAŞ



Kapalı yerlere yönelik yeniden planlama yapılacak. Verilen bilgiye göre, aile içi bulaşlardaki artış devam ediyor. Bir aileden birden çok vaka çıkıyor.



BİLİNÇLİ DAVRANILMALI



Bulaşların yüzde 70'inin ev içi bulaşma olduğu belirtiliyor. Aile içi ve site içi toplanmalara yönelik denetim ve kısıtlamalar getirilecek. Birçok yerde aile ziyaretleri il pandemi kurulları tarafından yasaklanırken, vatandaşların bilinçli davranması gerektiği ifade edildi.



HER İLDE AYNI DEĞİL



Prof. Dr. Kemalettin Aydın ise seyahat yasağı beklemediğini belirterek, 'Çünkü, vaka sayısının nüfusa oranı her ilde aynı gibi. Şu anda İstanbul ve çevresinin patladığını söylüyoruz ama 100 bin nüfusa pozitif görünme oranına baktığınızda Türkiye genelinden çok farklı değil.