Selahattin Demirtaş’ın Devran’ı PKK’lı terörist çıktı! Eserlerini teröristlere adıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç'ın terör örgütü PKK'ya destek vermek ve bölücülük ile yargılanan HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın 'Devran' isimli kitabını okumayı tavsiye etmesine grup toplantısında çok sert tepki gösterdi. Arınç, geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında, 'Bu kitabı okuduktan sonra siz Selahattin Demirtaş hakkındaki kanaatinizi belki değiştirmeyeceksiniz. Ama Kürtler ve Kürtlerin yaşadığı travma üzerinden kafanızda çok şeyler değişecek' ifadelerini kullandı.







'ÖDÜLLENDİRECEK HALİMİZ YOK'



Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Arınç'ın sözlerine, bugün partisinin grup toplantısında şu sözlerle tepki gösterdi: 'Teröristlerden birinin yazdığı kitabın herkes tarafından okunmasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Neymiş filancalar neden hala hapisteymiş. Herhalde bunları ödüllendirecek halimiz yok. Hani yeminli Türkiye düşmanlarını anladık, peki yıllarca bu mücadeleyi verdiğimiz kimilerinin de aynı trene binmesine ne demeli?







'TAVSİYE EDİLMESİ HAKİKATEN BENİ RENCİDE ETMİŞTİR'



Daha da ileri gidip bu teröristlerden birinin yazdığı kitabın herkes tarafından okunmasının tavsiye edilmesi hakikaten beni rencide etmiştir. Kitabını herkesin okusun dediği kişi, elinde binlerce Kürt kardeşimin, askerimin kanı olan, bölücülük peşinde koşan bir terör örgütünün siyasetçi maskesi takmış savunucusudur.'



2 KİTAPDA DA TERÖRİSTLER BAŞROLDE



Demirtaş'ın yazdığı 'Seher' ve 'Devran' isimli kitaplar bu senenin başında İBB Büyükşehir Belediyesi tarafından satılmaya başlandı. Selahattin Demirtaş'ın 'Seher' isimli kitabının 13 Mart 2016'da Ankara Güven Park'ta bombalı saldırıyla 36 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 'Seher Çağla Demir' isimli teröriste atfettiği ortaya çıkmıştı. 'Devran' isimli kitap ise turuncu listede aranan ve 23 Temmuz 2019'da öldürülen PKK Terör Örgütü üyesi 'Devran' kod adlı PKK'lı terörist Murat Gündüz'ü konu alıyor.







CHP'Lİ LİDERLERİN EŞLERİ DESTEK VERDİ



Bu sene başında 'Devran' adlı kitapta yer alan öykülerin sahnelendiği tiyatronun ilk gösterimine ise, Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı bir organizasyonla destek verildi. Organizasyona katılan bir diğer önemli isim ise CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu oldu.