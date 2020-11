Yavaş 10 milyar TL'yi ne yaptı?

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ASKİ ve EGO Genel Müdürlüklerinin 2021 mali yılı bütçe görüşmeleri pandemi süreci nedeniyle basına kapalı gerçekleştirildi.



Mamak Belediye Başkanı ve AK Parti Grup Başkanvekili Murat Köse; Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın bir yıılık bütçe performasını değerlendirdi.



'20 AYDA GÜZELİM ANKARA'YA NE YAPTINIZ?'



Murat Köse; şunları söyledi:



'Ankara Büyükşehir'in 2019 yılında kesinleşmiş gider bütçesi 5 milyar. Yani büyükşehir 2019 yılında 5 milyar harcama yapmış. 2020 yılı henüz tamamlanmadı ama yine en az 5 milyar harcama yapmıştır diye tahmin ediyorum. Sene sonunda net rakama bakarız.'



'Şimdi bugüne kadarki yaklaşık 2 yılda, 20 ayda yani, 2019 ve 2020 yılı bütçesi olarak 10 milyar para harcadınız. Bu paralar milletimizin Ankara Büyükşehir'e, Sayın Mansur Yavaş'a emanet ettiği paralar? Bütçe görüşmeleri saydam, şeffaf bir şekilde milletimize hesap verilmesi gereken görüşmelerdir. Biz de size soruyoruz?'



'Ben milletim adına soruyorum. Ankaralı hemşerilerim adına soruyorum, 10 milyar bütçeyi nereye harcadınız? Neredeyse hiçbir eseri hayata geçirmediniz. 10 milyar bütçeyi nereye harcadınız?'



'Ankara'da bizim gördüğümüz birkaç alt geçit haricinde bir eseriniz yok. Siz yaptınız da ben mi görmedim acaba diyorum. Varsa bize buradan söyleyin lütfen. Söylerseniz biz de size milletimiz adına teşekkür ederiz.'



'10 milyarlık bütçe ile güzelim Ankara'ya ne yaptınız?' diye soran Murat Köse, 'Şimdi 10 milyar bütçe kullanacaksınız, neredeyse yok denecek kadar hiçbir iş yapmayacak, hiçbir proje yapmayacaksınız, üstelik de mevcut rutin işleri bile sürdüremeyecek, geriye götüreceksiniz. Cadde üzerlerindeki güzelim ağaçları kurutacaksınız, o kadar özenle yapılmış yeşil alanları kaderine terk edeceksiniz. İlçe belediyelerin sınırları içinde ABB olarak yapmanız gereken asli hizmetleri yapmayacaksınız. Bunlar Ankara Büyükşehir Belediyesinin gerçekleri.' dedi.



'10 MİLYARLIK BÜTÇE İLE GÜZELİM ANKARA'YA NE YAPTINIZ?'



'Bunun hesabını milletimize vermeyeceğinizi mi sanıyorsunuz? Şimdi 10 milyar bütçe kullanacaksınız, neredeyse yok denecek kadar hiçbir iş yapmayacak, hiçbir proje yapmayacaksınız, üstelik de mevcut rutin işleri bile sürdüremeyecek, geriye götüreceksiniz.'



'Cadde üzerlerindeki güzelim ağaçları kurutacaksınız, o kadar özenle yapılmış yeşil alanları kaderine terk edeceksiniz. İlçe belediyelerin sınırları içinde ABB olarak yapmanız gereken asli hizmetleri yapmayacaksınız.'



'ANA CADDELERİ SÜPÜRMEYECEK, BUNU İLÇELERE YÜKLEYECEKSİNİZ.'



'İlaçlama işlerini neredeyse hiç yapmayacaksınız, bunu da ilçelere yükleyeceksiniz. İlçelerde ana cadde ya da ara sokak fark etmez tüm asfalt kazı bedellerini alacak, ilçelere kendiniz bu aldığınız paradan bir kuruş dahi harcamayacak ve bunu da ilçe belediyelere yükleyeceksiniz.'



'Yine ilçelerdeki defin ve mezar bakım işlerine de hiç karışmayacak, asli sorumlu ABB olduğu halde kulağınızın üzerine yatarak bunu da ilçe belediyelere yükleyeceksiniz.'



SOSYAL MEDYA BELEDİYECİLİĞİ



'Hakkınızı yememek lazım, başardığınız işler de yok değil.



Siz belediyeciliğin sanal dünyasında sosyal medyada bir çığır açtınız. Adeta devrim yaptınız. Ne yaptınız?'



'Ben size söyleyeyim, sosyal medya belediyeciliği yaptınız.



Hatta Sosyal medya belediyeciliğinde ödülü bile hak ettiniz. Bu kavram yeni bir kavram olmasına rağmen tebrik ediyorum sizi. Ancak bir problem var. Sosyal medya belediyeciliğinde her şey sanal alemde kalıyor.. Gerçek dünyada karşılığı yok bunun.'



'Her ne kadar bütçenin karanlık dehlizlerinden Sosyal Medya planlamasının finansı sağlasanız da, bir şekilde bu kitapta yazan harcamalardan bu faaliyeti finans etseniz de bunun gerçek dünyada karşılığı yok.'



'Suya yazılan yazı gibi yani. Pek bunu nasıl yapıyorsunuz? Sizin sosyal medyacılar, sanal bir alem oluşturdular. Sanal takipçiler, robot yazılımlar hazırladılar. Biraz önce etraflıca anlattım. İki yılda yaklaşık 10 milyar bütçe kullandınız ama ortaya hiçbir eser koyamadınız.'



Hiçbir rekreasyon alanı, hiçbir gençlik merkezi, hiçbir aile merkezi, hiçbir havuz, hiçbir kreş, anaokulu yapmadınız, hiçbir kütüphane kuramadınız? Sokak hayvanlarımızla ilgili, o kadar büyük bütçenize rağmen, can dostlarımızla ilgili de herhangi bir tesis kurmadınız. Siz ne yaptınız, sizi sanal alemde gezdirdiler sayın Başkan. Sanal, robot beğeniler, sanal retivitler, sanal yorumlar.'



'Unutmadan sanal dolduruşlar. Size dediler ki, bu belediyecilik ne ki. Siz daha yukarılarda olmalısınız. Belediye işler zaten yapılır. Boş verin siz belediyeyi, yukarıya bakın dediler size. Siz de bunlara inandınız ve bırakın yeni projeleri rutinleri bile yapamaz, rutin işleri bile götüremez hale geldiniz.'



'Anadolu'da bir deyim vardır. Dimyatta pirince giderken derler.



Sizin durumunuz bu maalesef. Size tavsiyem bir ana evvel bu sanal alemden çıkmanız. Bir an evvel, belediye işleriyle ilgilenmeniz ve milletimize verdiğiniz sözleri tutarak Ankara'ya daha fazla zaman kaybettirmemeniz. 2 yıl boşa gitti. Vallahi yazık.'