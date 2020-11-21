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Vatandaş kısıtlamayı yanlış anladı, sokaklar bomboş kaldı!

Kayseri'de bugün akşam başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşlar yanlış anlayınca, meydan boş kaldı. Binlerce kişinin yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Meydanı'ndaki sessizlikte havadan görüntülendi. Özellikle ticaret alanındaki kıvrak zekalarıyla bilinen Kayseri'de bugün yollar boş kaldı. Kayserililer sokağa çıkma yasağını yanlış anlayınca meydanlar ve yollardaki sakinlik dikkat çekti.

Güncel / 21 Kasım 2020 Cumartesi 12:46
Vatandaş kısıtlamayı yanlış anladı, sokaklar bomboş kaldı!

İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında bugün akşam 20.00'den sonra başlayacak olan sokağa çıkma kısıtlamasını vatandaşlar yanlış anladı.

DOĞRUSUNU ÖĞRENİNCE DIŞARI ÇIKTILAR

Uygulamanın bugün sabahtan itibaren geçerli olduğunu düşünen vatandaşlar sokağa çıkmayınca Kayseri'de tarihi Cumhuriyet Meydanı boş kaldı.

Kısıtlamayı yanlış anladıklarını söyleyen vatandaşlar, sokağa çıkmak için saat 10'u beklediklerini, kısıtlamanın akşam 20.00'de başlayacağını öğrenince işlerini halletmek için dışarı çıktıklarını belirtti.

SESSİZLİK HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Trafiğin en yoğun olduğu caddelerde de bir yoğunluğun oluşmadığı görüldü.

Ayrıca, binlerce kişinin yoğunluk oluşturduğu Cumhuriyet Meydanı'ndaki sessizlikte havadan görüntülendi.

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