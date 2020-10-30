Depremin ardından peş peşe açıklamalar! Devlet Milleti'nin yanında!

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 14.51'de Ege Denizi'nde, İzmir'in Seferihisar ilçesinin 17 kilometre açığında 6,6 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi. Depremin ardından devletin zirvesinden açıklamalar peş peşe geldi.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan da İzmir Seferihisar depremiyle ilgili açıklamada bulundu.



Başkan Erdoğan, "İzmir'de meydana gelen deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." dedi.



HAZİNE ve MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak İzmir'de meydana gelen depremle ilgili paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Devletimiz tüm imkanlarıyla milletimiz için seferberdir. İzmir'deki depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Allah depremlerden ve afetlerden milletimizi muhafaza eylesin" dedi.



İLETİŞİM BAŞKANI FAHRETTİN ALTUN



Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Hasar tespit çalışmaları ve yıkılan binaların enkaz kaldırma işlemleri hızla başlamıştır. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla aziz milletimizin yanındadır." değerlendirmesinde bulundu.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli İzmir depremiyle ilgili, "Merkez üssü İzmir Seferihisar açıkları olarak tespit edilen, Ege ve Marmara Bölgesi'nin geniş bir alanında hissedilen 6,6 şiddetindeki deprem milletimizi haklı olarak endişelendirmiştir. Bayraklı ve Bornova ilçelerimizde bazı binaların yıkıldığı da anlaşılmaktadır." dedi.



AK PARTİ İZMİR MİLLETVEKİLİ BİNALİ YILDIRIM



"İzmir en fazla etkilenen ilimiz. Şu anda gelen bilgilere göre, raporlanmış bir can kaybı yok. Hastanede yaralılar var. Oluşturulan kriz merkezine de Çevre ve Şehircilik Bakanı, Tarım ve Orman Bakanı ve Adalet Bakanı hareket halindeler. Yapılan tespitlere göre 20 civarında yıkılan bina var. Artçılar da olmaya devam ediyor. Ben de şimdi İzmir'e hareket ediyorum. Oradaki çalışmaları yerinde takip edeceğiz. Geçmiş olsun. Büyük bir deprem 40 saniye süren."



Başkan Erdoğan, "İzmir'de meydana gelen deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik." dedi.



MECLİS BAŞKANI MUSTAFA ŞENTOP



Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İzmir'de 6.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını ve bazı binaların yıkıldığını üzüntüyle öğrendiğini ifade eden Şentop, "Devletimizin bütün birimleri müteyakkız haldedir ve meseleyi yakından takip etmektedir. İzmirli hemşehrilerimize geçmiş olsun temennilerimi iletiyorum." paylaşımında bulundu.



Şentop, şiddetli depremden dolayı can kayıpları haberlerinin de gelmeye başladığını belirterek, "Devletimiz bütün birimleriyle sahadadır. Provokatif ve kirli bilgilere itibar etmemek, alet olmamak önem taşıyor. Resmi makamlarımızın titiz çalışma ve açıklamaları dikkatle takip edilmeli; teyakkuz sürüyor." dedi.