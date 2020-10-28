Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a Alaattin Çakıcı ile neden görüştün soruşturması

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Alaattin Çakıcı'nın aynı karede yer alması CHP'yi karıştırdı.



Recep Gürkan'ın nisan ayında infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'yı pazartesi günü makamında kabul ederek hediye vermesi, parti yönetiminin tepkisine yol açtı.



Ziyarete ilişkin görüntülerin paylaşılmasının ardından, genel merkez yöneticileri Recep Gürkan'dan bilgi aldı.



Gürkan görüşmenin, 'Alaaddin Çakıcı'nın geçmişte cezaevinden arkadaşı olan ortak bir arkadaşlarının talebi doğrultusunda' gerçekleştiği bilgisi aktardı.



DİSİPLİN KURULUNDAN SORUŞTURMA

Çok sayıda CHP'linin tepkisi genel merkeze de yansıdı. Bazı genel merkez yöneticileri, Gürkan'ı arayarak bilgi alırken, ziyaretten duydukları rahatsızlığı da ilettiler.



Olayla ilgili inceleme başlatan CHP yönetiminin disiplin süreci dahil bütün seçenekleri değerlendirdiği kaydedildi.



CHP'Lİ MUHALİFLERDEN AÇIKLAMA

CHP'de 'Gelecek İçin Biz' adlı muhalif grup da, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Alaattin Çakıcı ile buluşmasına tepki gösterdi.



'Arkadaşlar, bize bakıyor!' başlığıyla yayımlanan açıklamada, 'CHP Genel Merkezi'nin bu konuya da “Fransız kalacağını” kestirmek pek zor değil. CHP'de son zamanlarda yaşanan bu tuhaflıklar o kadar çoğaldı ki, artık hiçbir yöneticinin böylesi bir rezalete karşı iki çift laf söylemesi dahi beklenmiyor' denildi.



