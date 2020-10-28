USD (Alış - Satış) : 8,12 - 8,14 EURO (Alış - Satış) : 9,60 - 9,61

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a Alaattin Çakıcı ile neden görüştün soruşturması

CHP'li Recep Gürkan'ın Alaattin Çakıcı'yı makamında ağırlaması CHP'de tepki yarattı. CHP, Gürkan için inceleme başlattı.

Güncel / 28 Ekim 2020 Çarşamba 09:59
Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a Alaattin Çakıcı ile neden görüştün soruşturması

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan ile Alaattin Çakıcı'nın aynı karede yer alması CHP'yi karıştırdı.

Recep Gürkan'ın nisan ayında infaz düzenlemesiyle cezaevinden tahliye olan Alaattin Çakıcı'yı pazartesi günü makamında kabul ederek hediye vermesi, parti yönetiminin tepkisine yol açtı.

Ziyarete ilişkin görüntülerin paylaşılmasının ardından, genel merkez yöneticileri Recep Gürkan'dan bilgi aldı.

Gürkan görüşmenin, 'Alaaddin Çakıcı'nın geçmişte cezaevinden arkadaşı olan ortak bir arkadaşlarının talebi doğrultusunda' gerçekleştiği bilgisi aktardı.

DİSİPLİN KURULUNDAN SORUŞTURMA
Çok sayıda CHP'linin tepkisi genel merkeze de yansıdı. Bazı genel merkez yöneticileri, Gürkan'ı arayarak bilgi alırken, ziyaretten duydukları rahatsızlığı da ilettiler.

Olayla ilgili inceleme başlatan CHP yönetiminin disiplin süreci dahil bütün seçenekleri değerlendirdiği kaydedildi.

CHP'Lİ MUHALİFLERDEN AÇIKLAMA
CHP'de 'Gelecek İçin Biz' adlı muhalif grup da, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'ın Alaattin Çakıcı ile buluşmasına tepki gösterdi.

'Arkadaşlar, bize bakıyor!' başlığıyla yayımlanan açıklamada, 'CHP Genel Merkezi'nin bu konuya da “Fransız kalacağını” kestirmek pek zor değil. CHP'de son zamanlarda yaşanan bu tuhaflıklar o kadar çoğaldı ki, artık hiçbir yöneticinin böylesi bir rezalete karşı iki çift laf söylemesi dahi beklenmiyor' denildi.

Recep Gürkan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Av. Arb. Selçuk ENER

İŞYERİNİN TAŞINMASI İŞÇİYE HAKLI FESİH İMKANI VEREBİLİR

Av. Arb. Selçuk ENER
Ümit ÖZDEMİR

BİLGİSİZCE FETVA VERMENİN TEHLİKESİ!

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

GİZLİ PLAN DEŞİFRE OLDU: KIBRIS RUMLARA MI BIRAKILACAK?

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı