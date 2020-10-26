İslam'ı hedef alan Macron'a skandal destek! Suudi Arabistan'ın ardından BAE'den küstah açıklama...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, İslam karşıtı tavırları tartışılırken İslam alemini şoke eden bir son dakika gelişmesi yaşandı. Fransa'da İslam'ın ve Müslümanların açık şekilde hedef alınmasına yönelik tepkiler gelirken Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden skandal açıklamalar geldi. Suudi Arabistan, Macron'un "İslamcı ayrılıkçı fikirler" ile mücadelesine desteğini duyurmaktan çekinmedi.BAE de Hz. Muhammed'e yapılan hakaretlere ve Müslümanlara sergilenen ırkçı tutuma karşı durmak yerine BAE bu tartışmada Macron'a destek verdi.