İslam'ı hedef alan Macron'a skandal destek! Suudi Arabistan'ın ardından BAE'den küstah açıklama...

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, İslam karşıtı tavırları tartışılırken İslam alemini şoke eden bir son dakika gelişmesi yaşandı. Fransa'da İslam'ın ve Müslümanların açık şekilde hedef alınmasına yönelik tepkiler gelirken Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden skandal açıklamalar geldi. Suudi Arabistan, Macron'un "İslamcı ayrılıkçı fikirler" ile mücadelesine desteğini duyurmaktan çekinmedi.BAE de Hz. Muhammed'e yapılan hakaretlere ve Müslümanlara sergilenen ırkçı tutuma karşı durmak yerine BAE bu tartışmada Macron'a destek verdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Müslümanları ve İslami kuruluşları hedef alıyor. Macron'un İslam karşıtı tavırları nedeniyle ülkenin farklı şehirlerinde İslam karşıtı uygulamalar görülmeye başladı.
BÜYÜK SKANDAL
Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde 16 Ekim'de öldürülen öğretmeni anmak için resmi binaların duvarlarına Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtıldı.
Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemiş, ardından ülkedeki Müslüman dernek ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik baskılar ve baskınlar artmaya başlamıştı.
Macron'un bu faaliyetlerine dünyadan ilk tepki ise Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'dan geldi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TEPKİ
Erdoğan geçtiğimiz gün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a islam düşmanlığından ötürü sert sözlerle yüklendi.