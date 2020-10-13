USD (Alış - Satış) : 7,91 - 7,93 EURO (Alış - Satış) : 9,27 - 9,29

Kuveyt'ten flaş çağrı: Türk mallarına sahip çıkalım

Kuveyt Ümmet Partisi Başkanı Hakim el-Matiri, Suudi Arabistan'ın boykot çağrısına tepki göstererek 'Türk mallarına sahip çıkalım' dedi.

Dünya / 13 Ekim 2020 Salı 13:06
Kuveyt'ten flaş çağrı: Türk mallarına sahip çıkalım

Suudi Arabistan'da hükümete yakın isimlerin Türk mallarına yönelik boykot çağrısına Kuveyt'ten çok sert bir yanıt geldi.

Türkiye'nin Katar'daki askeri varlığından rahatsız olan aynı zamanda yatırımcılara da baskı uygulayan Suudi Arabistan'dan Türk mallarına karşı yine bir boykot çağrısı geldi. Suudi Arabistanlı Prens Abdulrahman bin Musaed bin Abdülaziz El Suud, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Suudi Arabistan halkına Türk ürünlerini boykot etme çağrısında bulundu. Çağrıların yükselmesi sonrası Kuveyt'ten dikkat çeken bir açıklama geldi.

Gazeteci Zeynep Karataş'ın aktardığına göre, Kuveyt Ümmet Partisi Başkanı Hakim el-Matiri, Suud-BAE mihraklarının Türk mallarını boykot etme çağrılarına karşı İslam dünyasındaki sermaye sahiplerini Türkiye ile ekonomik ortaklığı güçlendirmeye davet etti.

KuveytSuudi Arabistan

loading...

YAZARLARTAMAMI
Ümit ÖZDEMİR

MÜSLÜMANLARDA OLMASI GEREKEN TİCARET AHLAKI

Ümit ÖZDEMİR
Kürşad Berkkan

KÜRESELCİLERİN YENİ PLANI GAZZE DEVLETİ!

Kürşad Berkkan
Mehmet Orhan

HEDEF KARABAĞ

Mehmet Orhan
Av. Arb. Selçuk ENER

MOBBİNG NEDİR?

Av. Arb. Selçuk ENER
Murat AKAN

Rusya Bahanesiyle Türkiye Kuşatılıyor

Murat AKAN
TÜRKER AKINCI

Sözde Özgür Özde İki Yüzlü Medya

TÜRKER AKINCI
Latif Şimşek

DAHİLİ VE HARİCİ BEDHAHLAR!

Latif Şimşek
Ahmet ANAPALI

Aslında Bütün Suç Minik Merdan’ı Ünlü Yapamayanlarda…

Ahmet ANAPALI
İslam Memiş

Piyasalar Haftayı Nasıl Tamamlıyor ?

İslam Memiş
Cengiz ALÇAYIR

Vız’yoner!

Cengiz ALÇAYIR
Erkan Trükten

DÜNYA’NIN 11 EYLÜL’Ü

Erkan Trükten
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı