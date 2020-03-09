USD (Alış - Satış) : 6,11 - 6,12 EURO (Alış - Satış) : 6,97 - 6,99

Hurdaya dönen tırdan sağ çıktı

Sivas’ta iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında hurdaya dönen tırın sürücüsü yaralandı

3. Sayfa / 09 Mart 2020 Pazartesi 00:48
Hurdaya dönen tırdan sağ çıktı

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Kayseri karayolu Hanlı köyü mevki yakınlarında meydana geldi. H.A idaresindeki 58 UA 666 plakalı meyve yüklü tır V.U idaresindeki 42 EGT 51 plakalı tırla henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle meyve yüklü tırın sürücüsü H.A yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada meyve yüklü tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Şarkışla Devlet Hastanesine kaldırıldı. Öte yandan meyve yüklü tırın ön bölümünden bir parçasının diğer tırın kasasında kalması ise dikkat çekti. Kaza sonrası yola saçılan meyveler karayolları ekiplerince toplanırken tırın çekicisi hurdaya döndü.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Polis EkipleriHanlıKarayolları

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı