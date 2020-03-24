Çin'de koronavirüsten sonra bir virüs daha ortaya çıktı: 1 ölü

Çin'in Yunnan bölgesinde bir kişi hantavirus nedeniyle otobüste öldü. Otobüsteki 32 kişi karantinaya alındı. Virüs kemirgen dışkısından veya enfekte kemirgenden insana geçiyor.



Koronairüs şokunun ardından Çin'den başka bir virüs haberi daha geldi. Çin'e yakınlığıyla bilinen ve İngilizce yayın yapan Global Times'ın haberine göre; Yunnan'dan Shandong'a otobüsle dönen bir kişi hayatını kaybetti ve yapılan testte Hanta Virüsü'nün pozitif olduğu belirlendi. Otobüsteki diğer 32 yolcuya da test yapıldı.