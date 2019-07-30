USD (Alış - Satış) : 5,57 - 5,58 EURO (Alış - Satış) : 6,21 - 6,22

İngiltere'de 'Türk arıyı yakalayın' alarmı

İngiltere, İngiliz bir ailenin Türkiye'de tatil yaptıktan sonra farkında olmadan yanlarında götürdüğü arıyı konuşuyor. Uçakla Bristol'e taşınan "Türk arısı"nın bölgedeki arı türlerine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle yakalanıp öldürülmesi planlanıyor.

Dünya / 30 Temmuz 2019 Salı 16:43
İngiltere'de 'Türk arıyı yakalayın' alarmı

İngiliz turistlerin valizine girerek İngiltere'ye taşınan arının, Türkiye ve iran'da yaşayan "Osmia Avosetta" türüne ait olduğu belirtiliyor. Arının İngiltere'deki arı türlerini yok edebilecek bir virüs taşıyıcısı olabileceği enidişesi hakim.

Olay Dalaman'dan uçakla dönen ailenin havlularının içinde canlı bir arı bulmasıyla başlamıştı.

Arıyı doğaya salan ailenin yetkililere haber vermesiyle ülkedeki arıcılar alarma geçmiş durumda.

Arının tespit ve imha edilmesi planlanıyor. Dünyadaki artan arı ölümleri sebebiyle İngiliz halkından arılarla ilgili sıra dışı durumları ihbar etmeleri isteniyor.

İngiltereTürkiye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı