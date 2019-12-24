USD (Alış - Satış) : 5,94 - 5,95 EURO (Alış - Satış) : 6,58 - 6,59

Adana'da 4 ilçede bugün okullar tatil

Adana'nın merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki tüm okullarda kentte etkili olan sağanak nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

Eğitim / 24 Aralık 2019 Salı 09:49
Adana'da 4 ilçede bugün okullar tatil

Adana'nın 4 merkez ilçesindeki tüm okullarda sağanak nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Vali Mahmut Demirtaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, merkez Çukurova, Seyhan, Yüreğir ve Sarıçam ilçelerindeki ilk, orta ve lise ile dengi okulların kentte devam eden sağanak nedeniyle bugün için tatil edildiğini söyledi.

Demirtaş, sağanağın etkisini artırarak sürmesinin beklendiği bilgisi üzerine eğitime ara verme kararı aldıklarını belirtti.

Mahmut Demirtaş

loading...

YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

MACRON’A KİM GAZ VERİYOR?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı