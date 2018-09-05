Erdoğan'dan dikkat çeken hediye

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, hafta sonunda gittiği Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te resmî temaslarda bulunurken Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooranbay Ceenbekov ile beraber Diyanet Vakfı'nın Bişkek'te inşa ettiği Cumhuriyet Merkez İmam Serahsî Camii'nin açılışına katıldı.



EL YAZMASI KURAN



Başkan Erdoğan, açılışa eli boş gitmezken Türkiye'den önemli bir hediye götürdü.



Murat Bardakçı hediye olarak götürülen el yazması Kur'an'ın, Sultan Reşad zamanında o devrin en önemli hattatlarından olan Hasan Rıza Efendi tarafından kaleme alındığı yazdı.







SARAYDA MUHAFAZA EDİLDİ



Çok önemli bir eser olan Kur'an'ın tarihçesini yazan Murat bardakçı 'Osmanlı hükümdarı Sultan Reşad'ın 1911'de o devrin en önemli hattatlarından olan Hasan Rıza Efendi'ye yazdırdığı, hattat elinden çıkmış Kur'anlar'ın son şâheserlerinden kabul edilen ve geçtiğimiz haftalarda sadece bin adet tıpkıbasımı yapılan büyük boy Kur'an'ın bir nüshasını…



Sultan Reşad bu Kur'an'ı Eyüpte hazırlattığı türbeye konması için yazdırmış ama arzusu yerine getirilmemiş ve bu nefis elyazması Topkapı Sarayı'nın kütüphanesine kaldırılmıştı. 49'a 29,5 santim ölçülerindeki Kur'an padişahın 1918'deki vefatından itibaren sarayda muhafaza edilmiş ve geçtiğimiz sene Türkiye Yazma Eserler Kurumu tarafından basımına karar verilmişti.



TANITIM KİTABINDA YAZILANLAR



Orijinali ile aynı boyutta ve yine orijinalinin kâğıdına en uygun cinsten kâğıda basılıp süslemeli cildi de aslının birebir aynı yapılan Hasan Rıza Efendi'nin hattı ile yazılmış Kur'an'ın yanında yine aynı boyda ve aynı şıklıkta hazırlanmış bir de tanıtım kitabı bulunuyor. “Hasan Rıza Efendi ve Sultan Reşad İçin Yazdığı Mushaf-ı Şerîf” isimli kitabın “takdim” yazısını Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, sunuşunu baskı sırasındaki Başbakan Binali Yıldırım'ın, önsözünü de yine o sırada Kültür Bakanı olan Numan Kurtulmuş'un yazdıkları tanıtım kitabını hat tarihinin üstâdı Prof. Uğur Derman kaleme almış. Üstâd Uğur Bey, 64 sahifelik bu yayında e 1849 ile 1920 arasında yaşayan Hasan Rıza Efendi'nin hayatının yanısıra Kur'an'ın kâğıtlarının hazırlanışından yazılışına ve tezhibine, yani sayfa süslerine kadar bütün ayrıntılarını anlatıyor.' bilgilerini paylaştı.



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