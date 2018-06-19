Aydın'ın Söke ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 20 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Şaban Özdere'nin kullandığı bir seyahat firmasına ait 34 BM 8155 plakalı otobüs, Söke-Didim karayolu Doğanbey Kavşağı'nda devrildi.



İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, 112 Acil Servis ve itfaiye acil kurtarma sağlık (AKS) ekipleri sevk edildi.



Kazada, ilk tespitlere göre 20 kişi yaralandı. Araçta sıkışan yaralılar, AKS ekiplerince kurtarıldı.



Daha sonra yaralılar ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

Kaynak : AA