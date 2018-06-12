USD (Alış - Satış) : 4,55 - 4,56 EURO (Alış - Satış) : 5,36 - 5,37

Singapur'da tarihi zirve! Trump ve Kim bir araya geldi!

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un Singapur’da buluştu. Türkiye saati ile 04.00 sıralarında gerçekleşen buluşmadan sonra tarihi zirve toplantısı da başladı.

Dünya / 12 Haziran 2018 Salı 04:58
Singapur'da tarihi zirve! Trump ve Kim bir araya geldi!
Video için tıklayın

Singapur’un tatil yöresi Sentosa Adası’ndaki zirve alanına ilk önce Quebec’teki çekişmeli G7 zirvesinden ABD Başkanı Donald Trump, ardından da Kuzey Kore lideri Kim Jong Un geldi. Görüşmelerin resmen başlamasıyla ABD ve Kuzey Kore arasında yeni bir dönem başlamış oldu.

Zirveden önce saatler, Trump temkinli iyimserlik mesajları dikkat çekti. Trump : “Personel ve temsilciler arasındaki toplantılar iyi ve hızlı gidiyor ... ama sonuçta, bu önemli değil. Hepimiz yakında gerçek bir anlaşma olsun ya da olmasın her şey geçmişin aksine, olabilir!” dedi.

İkinci bir tweetde ise Trump kendini eleştirenlere karşı Kim ile buluşma kararını savundu. Trump; “Rehinelerimiz, testlerimiz, araştırmalarımız ve tüm füzelerimiz durdu. Başından beri beni yanlış yönlendiren bu uzmanların, söyleyecekleri başka bir şeyleri yok! Biz iyi olacağız!” şeklinde yazdı.



ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin ve Kuzey Kore’nin liderleri arasında ilk kez yapılan toplantıya ilişkin umutlar konusunda iyimser olmakla birlikte, Kim’in nükleer silahsızlanma isteğiyle ilgili samimi olup olmadığını görmeye devam edeceğini belirten bir uyarı notu yayınladı. Pompeo, “İki tarafın yetkilileri, eski düşmanların zirvesine zemin hazırlamak için son dakika görüşmeleri yaptılar. Bu olay, savaş korkularını arttıran hakaret ve tehditler savunduktan hemen aylar sonra neredeyse düşünülemez bir olaydı” ifadelerine yer verdi. Kaynak : İHA

Nükleer SilahsızlanmaKuzey KoreKim Jong UnDışişleri BakanıDonald Trump


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

NASIL İYİ SEÇMEN OLURUZ?

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

ERDOĞAN PENSİLVANYA’YA GİTTİ Mİ?

Latif Şimşek
Süleyman Beledioğlu

SORUNLARLA BAŞA ÇIKMAK

Süleyman Beledioğlu
Türker Akıncı

KUDÜS VE VATAN

Türker Akıncı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı