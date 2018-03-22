Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Tarih öğretmeni Mehmet Aldemir' in günün anlam ve önemini belirten konuşması ile başladı.



Program okunan şiirler ve edilen Nevruz duasıyla devam etti. Daha sonra protokol üyeleri ve öğrenciler Ergenekon'dan çıkışı temsilen demir dövdüler. Yakılan nevruz ateşinin üzerinden protokol üyeleri ve öğrenciler atlayarak bir nevruz geleneğini de yerine getirmiş oldu. Akabinde protokolün yumurta tokuşturması katılımcılara keyifli anlar yaşattı. Program folklor gösterilerinin ardından yapılan hediye çekilişi ve ikramlarla son buldu.



Tören sonunda okul bahçesindeki programa katılan protokol üyelerinden Kaymakam Şeref Aydın, Belediye Başkanı Emin Ersoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, daire amir ve müdürleri ve öğretmenler okulun öğrenciler ile birlikte kitap okudu. Kaynak : İHA