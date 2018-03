Can Ataklı'dan seçimde hile yazısı

2019 seçimleri yaklaşırken CHP'ye yakın çevreler seçimlerle ilgili komplo teorileri üretmeye başladı.



BİR ADIM İLERİ GİTTİ



Her seferinde demokrasi diyen çevreler seçimleri boykot etme fikrini ortaya atarken, Sözcü yazarı Can Ataklı bu fikri bir adım ileriye götürdü.



HEM SANDIĞA GİT HEM BOYKOT ET



Ataklı, 'Hem sandığa git hem boykot et' başlığıyla kaleme aldığı yazıda bazı çevrelere akıl verdi.



Seçimlere katılma oranının nasıl yüzde 50'ye indireceğini anlatan Ataklı şöyle yazdı;



Diyorum ki “Boykot yapıp seçime gitmemek iyi bir şey değil. Bu nedenle sandığa giderek boykotu düşünelim.”



Bu nasıl olacak?



Anlatayım.



Seçim günü herkes oy kullanmak üzere sandığa gider. O gün aynı zarfa iki pusula koyacağız ve sandığa atacağız.



Birinci pusula milletvekili seçimi için. Hangi partiye oy vereceksek işaretleyelim ve zarfa koyalım.



İkinci pusula ise Başkan adayını belirleyen pusula. İşte o pusulayı “geçersiz hale getirdikten sonra” sandığa atabiliriz.



Bu durumda ortaya şöyle bir manzara çıkacaktır.



Diyelim ki seçime katılan 50 milyon seçmen var. Milletvekili seçimi için 50 milyon kişi oy kullanmış demektir.



Oysa aynı zarftan çıkan diğer pusulaların yüzde 50'sinden fazlası geçersiz hale getirilmiştir.



Böylelikle AKP adayı seçimi kazansa bile seçime katılanların yüzde 50'sinin oyunu alamamış duruma düşecektir.



Bu başarılırsa demokrasi tarihine geçecek olağanüstü bir başarı olacaktır. Seçilen kişi yüzde 50'nin altında oy almış olacaktır ve hakkında “meşruiyet” tartışması açılacaktır.



Yazının tamamı için tıklayınız



Kaynak : Beyaz Gazete Özel