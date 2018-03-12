Fazilet Hanım ve Kızları 39. Yeni Bölüm Fragman (17 Mart 2018)

Star Tv'nin reyting rekortmeni dizisi Fazilet Hanım ve Kızları 39. yeni bölüm ile izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor.



Sevilen dizi Fazilet Hanım ve Kızları 39. yeni bölüm fragmanı dizinin resmi sayfasından yayınlandı.



Fazilet Hanım ve Kızları 39. yeni bölüm 17 Mart 2018 Cumartesi günü ekranlara gelecek. İşte Fazilet Hanım ve Kızları 38. yeni bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti..



Fazilet Hanım ve Kızları 39. Yeni Bölüm Fragmanı

--SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR--





Elinde Yağız’ın kanıyla ona bir şey olmasının korkusunu yaşayan Hazan, Kerime’ye gerçekleri haykırsa da sesini duyuramaz. Yağız’ın da tehlikede olduğunu öğrenmeleriyle yalıyı saran korku artık ikisi içindir. Hazım’ın tüm kararlılığıyla polisten uzak durmaya çalışması Fazilet ile birlikte Gökhan’ı da rahatsız ederken, ablasına bir şey olmasından korkan Ece herkesten habersiz polise haber vermiştir.Yağız ve Hazan sıkıştıkları köşede kendilerine bileedemedikleri duyguları birbirlerineetmeye hazırlanırken patlayan silah bekleyenlerieder. Sinan yaşadığı suçluluk duygusuyla kıvranırken, taş üstünde taş bırakmayan bir karşılaşma yaşanır.Fazilet Hanım ve Kızları, Yeni Bölümleri ile Cumartesi Star’da!