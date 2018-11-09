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Palamut tahtını hamsiye devrediyor

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde balıkçıların yüzünü güldüren palamut akınında son günler yaşanırken, ’denizlerin kralı’ olarak tabir edilen palamut tahtını hamsiye devretmeye hazırlanıyor.

Ekonomi / 09 Kasım 2018 Cuma 14:48
Palamut tahtını hamsiye devrediyor
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Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma Su Ürünleri Hali'nde balık tezgahlarını süsleyen ve uygun fiyatı ile hem balıkçı esnafının hem de vatandaşın yüzünü güldüren palamut balığı yerini hamsiye devrediyor. Palamut sevenler için artık son günler yaşanırken, balıkçılar fiyatıyla vatandaşın da rağbet gösterdiği hamsinin yolunu gözlüyor.

Bandırma Su Ürünleri Hali'nde balıkçı esnafı olan Cem Tecimen, 'Havaların soğuması ile birlikte Eylül- Ekim ve Kasım aylarında görülen palamut balığının şu an en irileri tezgahları süslüyor. Palamutun en güzeli Kasım Palamutudur. Çok lezzetli bir balık ama artık bitiyor. Onun yerine Marmara Hamsisi geliyor. Zaten palamutun bu kadar irileşmesinin nedeni de hamsileri yemesi. Ama palamutun mevsiminin geçmesiyle hamsi de artık tezgahlardaki yerini almaya başlayacak. Hamsi daha da yağlanacak. Çinekopun da tam zamanı bu mevsimde. Halkımızı bol bol balık yemeye davet ediyoruz' dedi.

Bandırma Su Ürünleri Hali'nde balıkçı esnaflığı yapan Ali Çakıroğlu ise 'Havaların soğuması ile birlikte hamsi fiyatları düştü. Bandırma balık halinde 10 TL'ye kilosunu satıyoruz. Bir kilo hamsiyle üç kişi doyuyor. En ucuz gıdalardan biri. Protein deposu aynı zamanda. Bunun yanı sıra tezgahlarımızda çinekop var. Kilosunu 25 TL'den satıyoruz. Barbun ve tekir var. Onların da kilosu 20-25 TL'den alıcı buluyor' dedi.

Kaynak : İHA

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