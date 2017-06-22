Eğitim Sen'e Necmettin Yılmaz tepkisi

Şanlıurfa'nın Sivrek ilçesinde öğretmenlik yapan Necmettin Yılmaz'ın terör örgütü PKK tarafından şehit edildiği yönünde haberler çıkmıştı.



Bu haberler ardından Tunceli Valiliği, Yılmaz'ın şehit edildiğine ilişkin herhangi bir bulgunun olmadığı açıkladı.



Öğretmenlerin sözde haklarını savunan Eğitim Sen'den gelişmeler ardından 'Kayıgılıyız' başlıklı bir açıklama geldi.



PKK'lı teröristlerce şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın için 'Öldü' ifadesini kullanan Eğitim Sen bu açıklamasıyla yine tepki çekti.







Eğitim Sen'in Twitter sayfasına gelen tepkiler şöyle:





sen açıklama yapma yae — Feriştah Abla (@AblaFeristah) 22 Haziran 2017

Kayginiz batsin.Sahtekarlar sizi.El ele verdiginiz kansizlar kacirdi ogretmenimizi.Egitimin ulkemdeki rezil topluluk sendikasi — EmiNeşe ÖZBEK (@esennime) 22 Haziran 2017