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Eğitim Sen'e Necmettin Yılmaz tepkisi

PKK'lı teröristlerce şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın için "Öldü" ifadesini kullanan Eğitim Sen, Necmettin Yılmaz mesajıyla da tepkileri üzerine çekti.

Güncel / 22 Haziran 2017 Perşembe 18:35
Eğitim Sen'e Necmettin Yılmaz tepkisi

Şanlıurfa'nın Sivrek ilçesinde öğretmenlik yapan Necmettin Yılmaz'ın terör örgütü PKK tarafından şehit edildiği yönünde haberler çıkmıştı. 

Bu haberler ardından Tunceli Valiliği, Yılmaz'ın şehit edildiğine ilişkin herhangi bir bulgunun olmadığı açıkladı.

Öğretmenlerin sözde haklarını savunan Eğitim Sen'den gelişmeler ardından 'Kayıgılıyız' başlıklı bir açıklama geldi. 

PKK'lı teröristlerce şehit edilen Şenay Aybüke Yalçın için 'Öldü' ifadesini kullanan Eğitim Sen bu açıklamasıyla yine tepki çekti.



Eğitim Sen'in Twitter sayfasına gelen tepkiler şöyle:

Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Eğitim SenPkk Terör Örgütü


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