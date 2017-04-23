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Bakan Çavuşoğlu'ndan Ruslara müjde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavoğlu, “Rusların Türkiye’deki vizesiz kalma süresini 60 günden 90 güne çıkarıyoruz. 18 yaşına gelen bazı gençlere de vatandaşlık vereceğiz, Antalya’da ve Alanya’da 5-6 gence vatandaşlık vereceğiz” dedi.

Dünya / 23 Nisan 2017 Pazar 21:46
Bakan Çavuşoğlu'ndan Ruslara müjde

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bazı temaslarda bulunmak üzere Antalya'ya gitti. Alanya ilçesinde Uluslararası Rus Derneği, medya yöneticileri ve Rus gazetecilerle bir araya gelen Çavuşoğlu, gerek Suriye'de gerekse bölgede birçok önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönem olduğunu kaydetti.

Rusya ile yaşanan üzücü hadiseden önce pasaportsuz geçiş için çalışma yaptıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, “Rusların Türkiye'deki vizesiz kalma süresini 60 günden 90 güne çıkarıyoruz. 18 yaşına gelen bazı gençlere de vatandaşlık vereceğiz, Antalya'da ve Alanya'da 5-6 gence vatandaşlık vereceğiz” diye konuştu.

“Avrupa'nın entegrasyon anlayışı çok farklı,entegrasyon eşittir asimilasyon demek”

Çavuşoğlu, gittiği her ülkede yaşayan Türk topluluklarıyla bir araya geldiklerini belirterek, “Toplum olarak yaşadıkları birçok sorunu çözdük ve taleplerini karşıladık. Vatandaşlarımızla sadece seçim zamanı değil, her zaman kararlar alıyoruz. Türkiye dışında yaşayan vatandaşlarımızın, o ülkelere entegre olmasını teşvik ediyoruz. Avrupa ülkeleri bundan çok rahatsız oluyorlar. Çünkü onların entegrasyon anlayışı çok farklı, entegrasyon eşittir asimilasyon” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA

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