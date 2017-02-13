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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan sürpriz

Bahreyn'de Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna verilen yemekte 'Diriliş Ertuğrul' sürprizi yaşandı.

Siyaset / 13 Şubat 2017 Pazartesi 01:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şaşırtan sürpriz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife tarafından onuruna verilen akşam yemeğine katıldı.

Sakhir Sarayı'nda basına kapalı gerçekleşen yemeğe, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri ve Sözcüsü İbrahim Kalın ile Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarı Hakan Fidan da katıldı.

KABE ÖRTÜSÜNÜ GÖSTERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Al Halife, akşam yemeğine geçişleri sırasında bir süre sohbet etti. Sohbet sırasında Al Halife, Erdoğan'a sarayın duvarında bulunan Kabe örtüsünü gösterdi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL SÜRPRİZİ

Bahreyn'de Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna verilen yemekte 'Diriliş Ertuğrul' sürprizi yaşandı. O anları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafçısı Yasin Bülbül, sosyal medya hesabından paylaştı.

CumhurbaşkanıBahreynGenelkurmay BaşkanıEnerji ve Tabii Kaynaklar BakanıRecep Tayyip Erdoğan


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