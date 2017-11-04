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Başkent'te inşaatta göçük: 5 yaralı

Başkentte, beton dökümü esnasında inşaatta meydana gelen göçük nedeniyle 1'i ağır 5 işçi yaralandı.

3. Sayfa / 04 Kasım 2017 Cumartesi 22:56
Başkent'te inşaatta göçük: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Yenimahalle ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde yapımı süren bir binanın ilk katının beton dökümü esnasında göçük oluştu. Göçükten uzaklaşmak isteyen işçiler, etrafa saçılan demir ve kalıpların arasında kaldı.

Olayın haber verilmesi üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE), itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekipleri inşaat alanına geldi.

Yaralanan Bayram Baş, Baki Üstmaş, Ferhat Üstmaş, Mustafa Özen ve Bektaş Çevik, ambulanslarla Yenimahalle Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerden Baş'ın sağlık durumunun ağır olduğu, diğer işçilerin ise hafif yaralandığı belirtildi.

Arama kurtarma ekipleri, yaralıların tahliyesinin ardından, bir süre daha göçük altında işçi olup olmadığını araştırdı.

Kaynak : AA

Medikal KurtarmaTurgut ÖzalPolis Ekipleri


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