Lizbon'da Tarihi Kaza! Ölü ve Yaralılar Var...

Portekiz'in başkenti Lizbon'da turistlerin gözdesi ve kentin sembollerinden biri olan Gloria tramvayının raydan çıkması sonucu gerçekleşen kazada en az 15 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.Portekiz Ulusal Tıbbi Acil Durumlar Enstitüsü'nden yapılan açıklamada, yaralılardan 5'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.Yetkililer, kazayı kentin yakın tarihindeki en kötü kaza olarak nitelendirdi. Kaza her yıl Lizbon'a gelen milyonlarca yabancı turist için şehrin cazibesine gölge düşürdü. Yetkililer, kazanın nedenini henüz açıklamadı.Şehir merkezindeki dik bir yokuşu inip çıkan ve Elevador da Gloria olarak bilinen sarı-beyaz tramvay, üzerinde gittiği dar yolda yan yatmış, yan kısımları ve tavanı çökmüştü. Yolun kıvrıldığı yerde bir binaya çarpmış gibi görünüyordu ve çoğunlukla metal olan aracın bazı kısımları ezilmişti.Portekiz televizyon kanalı SIC'e konuşan görgü tanığı Teresa d'Avo, tramvayın kontrolden çıktığını ve frenlerinin olmadığını belirtti. Teresa d'Avo, 'Binaya vahşi bir güçle çarptı ve bir karton kutu gibi dağıldı.' ifadelerini kullandı.Görgü tanıkları yerel basına, tramvayın kontrolden çıkarak yokuş aşağı savrulduğunu söyledi. Bir görgü tanığı ise tramvayın kaldırımda duran bir adamın üzerine devrildiğini söyledi.Sosyal medyada kaza anından itibaren paylaşılan görüntülerde, kaza yapan tramvayın hemen önündeki tramvaydan insanların indiği, bazılarının enkaza doğru koştuğu, çevredeki insanların bağırdığı anlar görülüyor.Tramvayı işleten Carris şirketi, planlı bakımın yapıldığını duyurdu. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mağdurlara ve ailelerine en derin taziyelerini ileten şirket, kazanın nedenlerinin bulunması için gereken tüm özenin gösterileceğine söz verdi.Yerel basında yer alan haberlere göre, Lizbon Belediye Meclisi kentteki diğer tramvayların seferlerini durdurdu ve acil denetimler yapılmasını emretti.Portekiz Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, yaptığı yazılı açıklamada, kazada hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olduğunu doğruladı ve üzüntü duyduğunu belirtti.Portekiz hükümeti, perşembe günü ulusal yas ilan edileceğini duyurdu. Hükümet yaptığı açıklamada, 'Trajik bir kaza, telafisi mümkün olmayan insan kayıplarına yol açtı, aileleri yasa boğdu ve tüm ülkeyi derinden üzdü' ifadelerini kullandı.Lizbon geçen yıl yaklaşık 8,5 milyon turisti ağırladı ve popüler tramvaydaki kısa yolculuklar için insanlar genellikle uzun kuyruklar oluşturuyordu.