BM'de Tarihi An:Netanyahu Konuşmaya Başlayınca Salon Boşaldı!

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konuşmasına başladığı sırada birçok ülkenin temsilcisi salonu terk etti.
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu oturumunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu konuşmasına başlarken, çok sayıda ülkenin temsilcisi Gazze'deki saldırılara ve yaşanan sivil kayıplara tepki göstermek amacıyla salonu terk etti. Salondaki protesto nedeniyle Netanyahu konuşmasını büyük ölçüde boş koltuklara yaptı.
Tutuklanma endişesiyle uçuş rotasını değiştirerek ABD'ye gelen Netanyahu, 80. BM Genel Kurulu'na hitap etmek üzere kürsüye çıktığında, delegelerin salonu topluca terk ettiği görüldü.
Sadece Kendi Heyetine Seslendi
BM moderatörü, protestoların sona ermesi için salona çağrıda bulunurken, Netanyahu konuşmasını yalnızca kendi heyeti karşısında sürdürmek zorunda kaldı.
İran Heyetinden Sessiz Protesto
İran heyeti ise, Netanyahu konuşmaya başlamadan önce, İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin fotoğraflarını BM kürsüsündeki masaya bırakarak salonu terk etti. Bu hareket, sessiz ancak güçlü bir protesto olarak dikkat çekti.
'DÜNYANIN İSRAİL'E BAKIŞI'
İsrail Kanal 12 ise bu anları, 'Netanyahu konuşmasına başladığında onlarca katılımcının BM Genel Kurul Salonu'ndan ayrılması, dünyanın İsrail'e bakışının kanıtıdır.' şeklinde verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İsrail Zulmüyle Artık Yalnızlaşıyor”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD ziyareti dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlarken, İsrail'in uluslararası alanda yalnızlaşmaya başladığını vurguladı. BM Genel Kurulu'ndaki protestoları hatırlatan Erdoğan, İsrail'in işlediği insanlık suçları nedeniyle giderek yalnız kaldığını belirtti.
“Fotoğraflar hislerimize tercüman oluyor”
Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çeken Erdoğan, “Sözün bittiği yerde fotoğraflar bizim hislerimize tercüman oluyor. Bir deri bir kemik kalmış çocuğun ayakları her şeyi dile getiriyor. O yavrunun işler acısı hali bir yandan zalimleri işaret etti, bir yandan da zulme sessiz kalanlara esaslı bir hakikat tokadı indirdi” ifadelerini kullandı.
“Duramazsın, dinlenemezsin, yorulamazsın”
Gazze'deki yıkımın ve çaresizliğin fotoğraflara yansıdığını söyleyen Erdoğan, “Yıkıntılar arasındaki insanlar, bir kap yemek alabilmek için ellerinde kovalarla, tencerelerle bekliyor. O gözler bize Gazze'yi anlattı. İşte o kareler bize ‘duramazsın, dinlenemezsin, yorulamazsın' dedi” dedi.
“Adaleti ve vicdanı savunanlar bugün dünden daha güçlü”
Uluslararası kamuoyunun Filistin davasına desteğinin arttığını belirten Erdoğan, “Bugün adaleti ve vicdanı savunanlar dünden daha güçlü. Filistin meselesi artık çok daha fazla biliniyor. Vicdanlı insanların çığlıkları İsrail'i rahatsız ediyor. Bir avuç ülkenin dışında İsrail'in yanında duran kalmadı” şeklinde konuştu.
“İki devletli çözüm artık daha fazla destek görüyor”
Erdoğan, “Bir zamanlar 'iki devletli çözüm' dediğimizde duymazdan gelenler, artık bizimle aynı noktada. Gazze'nin çocukları, Kudüs'ün onuru, Mescid-i Aksa'nın haysiyeti için konuşuyoruz” dedi.
“Hesap günü gelecek”
İsrail'in işlediği insan hakları ihlalleri nedeniyle hem hukuk hem tarih önünde hesap vereceğini vurgulayan Erdoğan, “O gün geldiğinde, tıpkı bugün olduğu gibi Gazze Filistin toprağı olacak ve bu yaralar sarılacak. Ben buna inanıyorum” ifadelerini kullandı.