İspanya'dan Onurlu Rest! Tarih Bu Duruşu Yazacak...

İspanya, İsrail-Filistin gündemiyle ilgili gösterdiği duruşla tüm dünyaya örnek olmaya devam ediyor.Dünya futbolundaki bazı takımlar, ünlüler, devlet başkanları İsrail'i kendi yöntemleriyle protesto ediyor.İspanya hükümetinin, İsrail ile daha önce yapılmış anlaşmaları feshetmesinin ardından İspanya Milli Takımı ile ilgili de bir karar aldığı ifade edildi.Buna göre İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Gazze'ye yönelik saldırıları devam eden İsrail'in ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılması halinde radikal kararlar alacaklarını belirtti.Sanchez, kupaya katılmama kararı alabileceklerini de ekledi.Başbakan Pedro Sanchez'in açıklamalarına İspanya Meclis Üyesi Patxi Lopez de destek verdi.Lopez, İsrail'in durumu için Rusya örneğini öne sürerken 'İsrail takımlarının spor etkinliklerine katılmaması ve Eurovision'da yer almaması gerekiyor. Tıpkı Rusya'nın çıkarıldığı gibi. Neden Rusya ile olur da İsrail ile olmaz? Fark nedir?' ifadelerini kullandı.Söz konusu tepki, İspanyol halkı ve sosyal medyada büyük destek alırken gözler, FIFA'nın alacağı karara çevrildi.Öte yandan İspanya, geçtiğimiz günlerde İsrail'in Gazze'de işlediği soykırıma karşı 9 maddelik yaptırım kararı açıkladı.Yaptırım maddeleri içerisinde, İsrail'e askeri malzeme ticareti ile hava ve deniz yollarının yasaklanması da yer alıyordu.Yine İspanya'nın devlet kanalı RTVE, İsrail'in yarışmada yer alması durumunda 2026 Eurovision'a katılmama kararı aldı.İspanya'nın ardından Eurovision'u boykot edeceğini açıklayan ülkeler arasına Slovenya, İzlanda, İrlanda ve Hollanda da katıldı.İspanya'nın Filistin'e verdiği destek bağlamında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanchez için 'Batı ülkeleri içerisinde gerçekten en yiğidi çıktı' ifadesini kullanmıştı.Son olarak ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan ziyareti sonrası yurda dönerken, uçakta BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in BM Güvenlik Konseyi'ne yazdığı bir mektuba İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in destek vermesiyle ilgili şunları söylemişti.İspanya Başbakanı Sanchez, Batı ülkeleri içerisinde gerçekten en yiğidi çıktı. Bütün olumsuzluklara rağmen, Sanchez ileri giderek Filistin'in Avrupa Birliği ülkeleri tarafından tanınması noktasında kararlılığını ortaya koydu. İspanya, Sanchez ile 'Filistin'in Avrupa Birliği tarafından tanınması için teklifimi yapacağım' diyecek kadar yiğit çıktı. Onun için ben kendisini alkışlıyorum.