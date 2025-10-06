CHP belediyeciliğinin özeti! Vatandaşlar ellerinde bidonlarla kuyruğa girdi

  • USD: 41,62 - 41,70
Ankara'da yeni güne de su kriziyle başlayan vatandaşlar, ellerinde bidonlarla tankerden su doldurmak için kuyruğa girdi.

Ekleme: 6.10.2025 - 12:44 Güncelleme: 6.10.2025 - 12:46 / Editör: Fehmi Öztürk / Kaynak: Ensonhaber
Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği İzmir'de sorun olan su ve çöp krizi, CHP'li diğer belediyelere de yayılmaya başladı.

Göreve geldiği günden bu yana Ankara'nın ulaşımı ve altyapısıyla ilgilenmeyen Mansur Yavaş'ın başkanlığı döneminde, uzun su kuyrukları oluştu.

Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu kentte 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.

ELLERİNDE BİDONLARLA SU ALMAK İÇİN SIRAYA GİRİYORLAR

Kent genelindeki su kesintisinden etkilenen mahallelerde yaşayan vatandaşlar ise su ihtiyacını bölgedeki çeşmelerden karşılamaya çalışıyor.

Ellerinde damacana, bidonlar ve kaplarla çeşme başında sıraya giren vatandaşlar, zaman zaman uzun kuyruklar oluşturuyor.

SU KRİZİ GİTTİKÇE DERİNLEŞİYOR

Ankara'da su krizi gittikçe derinleşirken, uzun süre su almak için bidonlarla kuyrukta bekleyen vatandaşlar ise mağdur olduklarını ve sorunun hızlıca çözülmesini bekliyor.