CHP belediyeciliğinin özeti! Vatandaşlar ellerinde bidonlarla kuyruğa girdi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönettiği İzmir'de sorun olan su ve çöp krizi, CHP'li diğer belediyelere de yayılmaya başladı.Göreve geldiği günden bu yana Ankara'nın ulaşımı ve altyapısıyla ilgilenmeyen Mansur Yavaş'ın başkanlığı döneminde, uzun su kuyrukları oluştu.Kesikköprü hattında yaşanan arıza nedeniyle Ankara'ya verilen su miktarının yarı yarıya azalması sonucu kentte 29 Eylül'den bu yana dönüşümlü su kesintileri uygulanıyor.Kent genelindeki su kesintisinden etkilenen mahallelerde yaşayan vatandaşlar ise su ihtiyacını bölgedeki çeşmelerden karşılamaya çalışıyor.Ellerinde damacana, bidonlar ve kaplarla çeşme başında sıraya giren vatandaşlar, zaman zaman uzun kuyruklar oluşturuyor.Ankara'da su krizi gittikçe derinleşirken, uzun süre su almak için bidonlarla kuyrukta bekleyen vatandaşlar ise mağdur olduklarını ve sorunun hızlıca çözülmesini bekliyor.