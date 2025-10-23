İsrail basınından küstah Türkiye çıkışı! Yardım kuruluşlarından bile korktular

İsrail merkezli Israel Hayom gazetesi, Gazze'deki ateşkes sürecinde Türkiye ve Katar'ın artan rolünden rahatsızlığını belirterek, Ankara'nın bölgede kalıcı bir etki kurmaya çalıştığını ve bu durumun İsrail için 'stratejik bir endişe' yarattığını öne sürdü.İsrailli gazeteye göre, Türkiye ve Katar, Gazze'deki yeni düzenin en büyük kazananları arasında yer alıyor. ABD ile geliştirilen askeri iş birliği, gelecekteki siyasi süreçlerde söz hakkı ve Hamas'ı yönetim yapısına dahil etme girişimleri iki ülkenin stratejik konumunu güçlendirdi.Haberde, 'esirlerin cenazelerinin bulunmasına yardımcı olmak' amacıyla Gazze'ye gönderilen yaklaşık 80 Türk uzmanın, aslında uzun vadeli bir Türk varlığının altyapısını oluşturabileceği ileri sürüldü. Israel Hayom analizine göre, bu adım Türkiye'nin bölgedeki etkinliğini artırma çabalarının bir parçası.Gazete, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'nin arabulucu olarak stratejik önemi nedeniyle Katar ve Türkiye'yi diplomatik sürecin merkezine yerleştirdi. Hamas'ı önerilen planı kabul etmeye zorlamak amacıyla bu iki ülkeyi diplomatik sürecin öne çıkan aktörleri haline getirdi.Israel Hayom'a göre, Katar, ABD güvenlik garantisi ve gelişmiş askeri iş birliği kazanarak uluslararası itibarını güçlendirdi.Haberde, Türkiye'nin İsrail'in vetolarına rağmen müzakere süreçlerine dahil olduğuna dikkat çekildi. Gazeteye göre bu durum, Trump'ın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a duyduğu kişisel saygının da etkisiyle gerçekleşti.Ayrıca, Israel Hayom Türkiye'nin ABD'nin F-35 programına yeniden katılma yolunda ilerlediğini ifade etti.Gazete, İsrail'in Türkiye'nin Gazze'ye asker göndermesi fikrine kesinlikle karşı çıkılması gerektiğini belirterek, İHH İnsani Yardım Vakfı gibi yardım kuruluşlarının Gazze'de faaliyet göstermelerine müsaade edilmemesi gerektiği ifade edildi.