Abdulkadir Uraloğlu: Son 23 yılda toplam 298,4 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlığın Bölge Müdürleri Toplantısı'nda konuştu.Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısını yapan, işleten ve yürüten bir Bakanlık olduklarını, 'Gidemediğin yer senin değildir' yaklaşımıyla Türkiye'nin dört bir yanına ulaşmaya çalıştıklarını kaydetti.Uraloğlu, "Bakanlığımızın yaptığı işler, Türkiye'nin kalkınma hamlesinin lokomotiflerinden biridir. Altyapı noktasında yaptığımız yatırımlar ülkemizin geleceğine adeta mühür vurmaktadır" ifadelerini kullandı.Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı mensupları olarak bu gerçeğin farkında olduklarını ve milletin her bir ferdine, her bir bölgesine hizmet götürmenin sorumluluğunu omuzlarında taşıdıklarını söyledi:Bölge müdürlüklerimiz de bu vizyonun sahada görünen yüzleridir. Bakanlığımızın politikalarını yerelde uygulayan, vatandaş memnuniyetini sağlayan ve ülkemizin her köşesine erişimi kolaylaştıran bir Bakanlığın ve kurumlarının temsilcileriyiz.Bizler 2002 yılında Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte aziz milletimize bir söz verdik; onun liderliğinde 'Durmak yok yola devam' dedik ve bu sözümüzde de durduk.Uraloğlu, bugüne kadar Marmaray, Avrasya Tüneli, Kuzey Marmara, İzmir-İstanbul, Ankara-Niğde, Çanakkale-Malkara Otoyolları , Ordu-Giresun, Rize Artvin Havalimanları, Çamlıca Kulesi, Yavuz Sultan Selim, 1915 Çanakkale, Osmangazi, Kömürhan, Nissibi, Zarova Köprüleri, Filyos Limanı, Sabuncubeli ve Zigana Tünelleri gibi eserleri hayata geçirdiklerini bildirdi.Kent içi raylı sistemlerde de birçok projeyi hayata geçirdiklerini belirten Uraloğlu, birçok projede de çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.Bakan Uraloğlu, son 23 yılda toplam 298,4 milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdiklerine dikkat çekerek, "Bu yatırımlarımız, ülkemize 1 trilyon 71 milyar dolarlık bir katkı sağladı ve yıllık ortalama 1 milyon kişiye istihdama vesile oldu" diye konuştu.Bölünmüş yol ağını 6 bin 101 kilometreden 29 bin 926 kilometreye, otoyol ağını 1714 kilometreden 3 bin 796 kilometreye çıkardıklarını belirten Uraloğlu, şöyle dedi:"Sadece 6 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlıyken bugün 77 ilimiz bölünmüş yollarla birbirine bağlı. Demir yolu ağımızı 10 bin 948 kilometreden yaklaşık 14 bin kilometreye yükselttik. 2 bin 251 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. Yaklaşık 4 bin kilometre demir yolu hattında da yapım çalışmalarını yürütüyoruz. 2028’e gelmeden aşağı yukarı 17 bin 500 kilometre ağa sahip olacağız.Cumhurbaşkanımızın 'Dünyada ulaşamadığımız hiçbir nokta kalmayacak' vizyonuyla beraber çalışmalarımızı yürüttük. Öncelikle yapmamız gerekenleri yapmaya gayret ettik. Öncelikle ticari uçuşa açık 26 havalimanımız vardı, biz bunu 58'e çıkardık. 50 ülkede sadece 60 noktaya uçabiliyorduk. Bugün 132 ülkede 355 ülkeye uçuyoruz. Denizcilikte dünyadaki 10 ülkeden bir tanesi olduk."Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı uzaya gönderdiklerini şimdi ise 7A'nın planlandığını ifade eden Uraloğlu, şunları söyledi:Geçtiğimiz günlerde 5G ihalesini de gerçekleştirdik. Teknolojinin bir üst sınıfının hem teknoloji hem hizmet anlamında ülkemize girmesine vesile olmuştur. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak bizler sadece sözümüzde durduk. Biz herkesi gideceği yere ulaştırmaya gayret ettik. Verdiğimiz sözleri tuttuk, tutmaya da devam edeceğiz.2053 hedeflerine de değinen Uraloğlu, bölünmüş yol uzunluğunda 38 bin kilometreyi, demir yolu uzunluğunda ise 28 bin kilometreyi aşmayı hedeflediklerini ve bunun için çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.Bakan Uraloğlu ayrıca 'Net Sıfır Emisyon' hedefine ulaşmayı istediklerini de belirtti.Uraloğlu, Türkiye'nin 4 saatlik uçuş mesafesiyle, 1,5 milyar insanın yaşadığı, 51,2 trilyon dolarlık gayrisafi yurtiçi hasılaya sahip bir coğrafyanın da merkezinde yer aldığını belirtti:Önemli bir geçiş noktasındayız. Doğu-Batı ve Kuzey-Güney aksındayız. Doğu-Batı noktasında Orta Koridor'un en önemli ülkelerinden biriyiz. Her geçen gün onu biraz daha güçlendirme noktasında gayret ediyoruz.Bir tarafta Kalkınma Yolu Koridoru bir taraftan da Zengezur Koridoru var. Buradaki çalışmalarımızı da yürütüyoruz. 'Büyük ve Güçlü Türkiye' hedefimiz doğrultusunda yol almaya devam ediyoruz.Bakan Uraloğlu, bu projelerle ülke ekonomisini destekleyen, istihdam sağlayan, çevreye duyarlı, bilimsel temellere dayalı, şeffaflık, katılımcılık ve paylaşımcılık ilkelerini benimseyen, bölgesel ve küresel entegrasyonu göz ardı etmeyen, sürdürülebilir ve kaynakları verimli şekilde kullanan yaklaşımla çalıştıklarını söyledi.Uraloğlu, "Türkiye Yüzyılı vizyonumuza yakışacak bir ulaşım ve haberleşme altyapısını gelecek nesillerimize bırakacağız" ifadelerini kullandı.Ayrıca bölge müdürlerine tavsiyelerde bulunan Bakan Uraloğlu, ekip ruhuyla çalışmanın da önemine dikkati çekti.Uraloğlu, kaynakların doğru kullanılmasının önemini vurgulayarak, kalitenin olmazsa olmaz olduğunu ifade etti.Uraloğlu, bölge müdürlüklerinde verilen hizmetlerin standartlarının yükseltilmesi için iş birliğinin daha da güçlendirilmesi gerektiğinin altını çizdi.