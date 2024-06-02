Datça’da Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ üyeleri yakalandı
Datça’da deniz yoluyla Yunanistan Adaları’na kaçmak üzereyken teknede yakalanan FETÖ/PDY silahlı terör mensubu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Datça'da deniz yoluyla Yunanistan Adaları'na kaçmak üzereyken teknede yakalanan FETÖ/PDY silahlı terör mensubu 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Silahlı terör örgütüne üye olma suçundan haklarında soruşturma yürütülen şüphelilerin aynı botun içerisinde Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları esnada Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yakalandı.
Botlarına el konulan FETÖ şüphelileri M.O. B., K. S., Y. N., S. U. ve K. S. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.