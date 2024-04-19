Naci Görür'den deprem analizi! 'O bögledekiler dikkatil olmalı!'

Tokatlılar son günlerde yaşadığı depremlerle tedirgin.Vatandaşlar önceki gece yaşadıkları 4,7 ve 4,1'lik depremlerin korkusunu atlamamışken, kent daha büyük bir depremle sallandı.Dün akşam saat 18.11'de 5,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde Tokat ve Yozgat'taki bazı binalarda hasar oluştu. Can kaybı yaşanmadı ancak vatandaşlar gece boyunca evlerine giremedi. Sarsıntı nedeniyle Tokat'ta eğitime bir gün ara verilirken, gece boyunca artçı sarsıntılar devam etti.Yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür depremin ardından sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 4,4 büyüklüğündeki artçı depremin ardından bir paylaşım yapan Görür, fay üzerinde hareketlenmenin fazla olduğuna dikkat çekti.